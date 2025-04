Aldo Palmieri e Alessia Cammarota si sono lasciati. A darne la conferma è stato lo stesso ex tronista di Uomini e Donne in video su Instagram: "Ci siamo separati per il bene dei bambini". Il 34enne originario di Enna non ha rivelato quelli che sono i motivi dell'addio, ma ha precisato che continuerà a lavorare presso il locale preso in gestione con l'ormai ex compagna e madre dei suoi figli.

Le parole di Aldo Palmieri

In seguito ai gossip emersi sul web in cui si parlava dell'ennesima rottura tra Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, l'ex tronista ha deciso di intervenire per confermare i rumor.

A tal proposito, l'ex volto di U&D ha esordito così: "Io e Alessia ci siamo separati per il bene dei bambini. La tutela della nostra famiglia è sempre stata messa al primo posto".

Nei giorni scorsi, Palmieri aveva pubblicato un video in cui annunciava l'uscita di scena dal locale preso in gestione con Cammarota. In queste ore, però, il diretto interessato ha precisato che quello è stato un video pubblicato d'impulso. Dunque, Aldo Palmieri non intende lasciare per nessun motivo il locale che gestisce con l'ormai ex compagna: "Io rimarrò qui come ho sempre fatto. Non è vero che Alessia mi ha buttato fuori". Infine, l'ex tronista ha esortato le persone a non credere a tutto ciò che viene pubblicato sui social.

Le tappe della storia d'amore

La coppia formata da Aldo Palmieri e Alessia Cammarota è stata una delle più longeve nate a Uomini e donne.

Nel 2014 lui figurava come tronista della trasmissione, mentre lei era arrivata al dating show per un incontro al buio. Il percorso dei due fu piuttosto travagliato: mentre Alessia stava corteggiando Aldo, in studio arrivarono diverse segnalazioni che la riguardavano.

Nonostante tutto, però, Palmieri decise di scegliere Alessia. La coppia, poi, è convolata a nozze e dalla loro unione sono nati Nicolò, Leonardo e Mattia. In questi anni, i due coniugi hanno vissuto momenti di alti e bassi, a causa dei alcuni tradimenti di Aldo ma Alessia aveva sempre deciso di perdonarlo.

La reazione di alcuni utenti del web

Nel video pubblicato da Aldo Palmieri diversi utenti hanno espresso un loro commento.

"Hai fatto tutto da solo, te la sei suonata e te la sei cantata", "Ma tutto bene? Questo video sembra più un autopromozione del locale piuttosto che un messaggio di rottura con tua moglie", "A me Alessia fa tanta tenerezza. Si vede che emotivamente è a pezzi, è molto magra e provata, ma si fa forza per i bambini. Lui è molto più razionale, rispetto a lei", "La verità è che tu lavori ancora al locale perché Alessia è una gran signora", "Anziché pensare al locale pensa alla dignità che hai perso come uomo e come padre, che è quello che realmente conta nella vita".