Martedì 22 aprile si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne. Le indiscrezioni sulle riprese, trapelate dal blogger Lorenzo Pugnaloni sul suo sito internet, rivelano che nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Tina Cipollari riterrà plausibile che Giuseppe e Rosanna si siano messi d'accordo per non lasciare la trasmissione, mentre Sebastiano e Cinzia continueranno la frequentazione dandosi l'esclusiva. In studio, tutti rimarranno sbigottiti quando Sabrina tirerà uno schiaffo a Guido.

Giuseppe e Rosanna non si danno l'esclusiva

La frequentazione tra Giuseppe e Rosanna proseguirà, ma Tina Cipollari avrà qualcosa da ridire ai due protagonisti del parterre over di Uomini e Donne. L'opinionista sosterrà che i due si siano messi d'accordo per non lasciare la trasmissione. Per Tina, la situazione sarà alquanto strana: non si daranno l'esclusiva e non vorranno andare via insieme. Giuseppe chiarirà la situazione, rivelando le sue prossime mosse. Il cavaliere informerà i presenti di avere intenzione di andare in Sicilia da Rosanna per conoscerla meglio e vivere la quotidianità con lei.

Sebastiano e Cinzia si danno l'esclusiva

Nel frattempo, ci sarà una buona notizia per Sebastiano, che continuerà a frequentare Cinzia.

Le cose andranno talmente bene che i due si daranno l'esclusiva. Situazione ben diversa per Sabrina, che metterà fine alla conoscenza con Guido. I due litigheranno e, durante un acceso confronto, Sabrina tirerà uno schiaffo a Guido, che nel frattempo continuerà a frequentare Gloria. Ci saranno anche novità per Gemma Galgani, che continuerà a conoscere Arcangelo. In studio verrà mostrata un'esterna tra la dama torinese e il cavaliere. Tina Cipollari coglierà l'occasione per dare la sua opinione dopo aver visionato il filmato dell'uscita dei due protagonisti del parterre: secondo lei, Arcangelo non è minimamente interessato a Gemma. Per Cipollari, infatti, il cavaliere si sarebbe sempre allontanato ogni volta che Gemma ha provato ad avvicinarsi a lui.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alessio ha chiuso con Valentina

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne trasmesse su Canale 5, Alessio ha scoperto che Valentina ha lasciato il suo numero a Pierpaolo, andando su tutte le furie. Per il cavaliere torinese è stata una doccia fredda scoprire che Valentina, dopo un mese di conoscenza, ha manifestato interesse per un altro uomo. In studio è nata una discussione tra i due, durante la quale Alessio ha preferito concludere la frequentazione con la ragazza. Nel frattempo, Gemma e Arcangelo hanno raccontato di essersi baciati dopo aver fatto colazione insieme. Sebastiano e Gloria, invece, hanno interrotto la conoscenza, mentre Pierpaolo ha preferito chiudere con Margherita.

Giovanni ha ritenuto che Luana non avesse compreso le responsabilità che lui ha, avendo quattro figli di cui tre molto piccoli, avuti con tre donne diverse. L'imprenditore partenopeo ha quindi chiuso la conoscenza con la dama. In seguito, Giovanni ha mandato un messaggio a Luana per ringraziarla per i giorni trascorsi con lui, ma senza avere un secondo fine. Tuttavia, Luana ha pensato che Giovanni volesse tornare sui suoi passi, ma in studio l'uomo ha chiarito che la frequentazione per lui è chiusa, come aveva già annunciato in precedenza.