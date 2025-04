Questo martedì 22 aprile si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le indiscrezioni trapelate dal blogger Lorenzo Pugnaloni sul suo sito rivelano che Sabrina chiuderà con Guido e, durante un'accesa lite in studio, tirerà uno schiaffo al cavaliere. In studio tutti rimarranno sbigottiti per il gesto della dama, mentre Guido continuerà a conoscere Gloria, trovandosi bene con lei. Nel frattempo, Tina Cipollari attaccherà Giuseppe e Rosanna, accusandoli di essersi messi d'accordo per rimanere in studio e non uscire dal programma.

Sabrina chiude con Guido e gli tira uno schiaffo

Sabrina chiuderà la frequentazione con Guido, ma la fine della relazione tra i due protagonisti del trono over non sarà pacifica. Durante un'accesa discussione, infatti, Sabrina tirerà uno schiaffo a Guido. In studio tutti rimarranno basiti per il gesto della dama. Ci sarà però un altro colpo di scena, poiché il cavaliere ha iniziato a conoscere Gloria, trovandosi bene con lei. Gemma Galgani, invece, continuerà la conoscenza con Arcangelo. Tina Cipollari prenderà la parola dopo aver visto l'esterna della dama torinese: secondo l'opinionista, Arcangelo non è interessato a Gemma. Tina arriverà a questa conclusione a causa di quanto visto nel filmato: il cavaliere sarebbe indietreggiato ogni volta che Gemma si è avvicinata a lui.

Tina Cipollari pensa che Giuseppe e Rosanna si siano messi d'accordo

Nel frattempo, proseguirà anche la conoscenza tra Giuseppe e Rosanna. Tina Cipollari avrà qualche remora nei confronti della coppia, poiché secondo lei i due si sarebbero messi d'accordo sul da farsi. Secondo l'opinionista, non avrebbe senso che Giuseppe e Rosanna si siano dati l'esclusiva se poi non vogliono lasciare lo studio.

Giuseppe rivelerà di essere pronto ad andare in Sicilia per conoscere meglio Rosanna , vedere dal vivo la sua vita quotidiana e poi capire meglio il da farsi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sabrina attratta da Guido

Nelle recenti puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5, Sabrina ha continuato a conoscere Guido.

La dama emiliana ha dato l'esclusiva al cavaliere, ma Tina Cipollari l'ha convinta a far scendere un signore arrivato per conoscerla. Andrea è riuscito a entrare in studio e a presentarsi, facendo una buona impressione all'opinionista. Alla fine, Sabrina ha deciso di tenerlo. In studio, Guido e Sabrina hanno rivelato che tra loro c'è molta attrazione fisica, ma non hanno ancora avuto intimità. Nel frattempo, Alessio ha scoperto che Valentina ha lasciato il numero di telefono a Pierpaol, preferendo chiudere la conoscenza con lui. Il cavaliere torinese è rimasto male, venendo a sapere che dopo settimane in cui si è dedicato a Valentina, quest'ultima ha preferito conoscere anche un altro ragazzo.

Sono proseguite anche le vicende sentimentali di Gemma Galgani, che ha conosciuto Arcangelo e l'ha baciato dopo aver fatto colazione con lui. Tina Cipollari , invece, ha proseguito il suo percorso da tronista con Cosimo, con il quale recentemente è andata in vacanza in Spagna.