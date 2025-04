Questa domenica 27 aprile si sono svolte a Roma le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha svelato quanto verrà trasmesso sul piccolo schermo, annunciando colpi di scena nel parterre: otto protagonisti, ossia quattro coppie del trono over, lasceranno il programma insieme: fra questi ci saranno Giuseppe e Rosanna. Tale situazione porterà Sabrina a scoppiare in lacrime, a quanto pare il suo pianto sarà causato anche dalla dichiarazione d'amore che Guido farà a Gloria.

Nel frattempo, verranno raccontate anche le vicende sentimentali di Gemma Galgani, che bacerà nuovamente Arcangelo.

Sabrina in lacrime per Giuseppe e Guido

Sabrina dovrà accettare la dura realtà: i suoi ex hanno voltato definitivamente pagina dopo la fine della frequentazione con lei. Per la dama di Reggio Emilia ci sarà un turbinio di emozioni causato da Giuseppe, che lascerà Uomini e Donne con Rosanna dopo poche settimane di frequentazione. Sabrina dovrà anche sopportare la dichiarazione d'amore che Guido farà a Gloria, dichiarandosi innamorato della dama. Nel frattempo, uno dei volti noti del parterre over, Giovanni Siciliano, non sarà presente in studio.

Gemma Galgani bacia di nuovo Arcangelo

Intanto, oltre a Giuseppe e Rosanna, ci sarà anche il lieto fine per altre tre coppie del parterre over, ma i nomi degli altri sei protagonisti del dating show di Maria De Filippi non sono ancora trapelati. Gemma Galgani, invece, andrà in esterna con Arcangelo e i due si baceranno nuovamente. Tuttavia, ci sarà un problema per la dama torinese: Arcangelo manifesterà il desiderio di conoscere anche Sabrina. Alessio, invece, porterà in studio alcune segnalazioni su Valentina, la ragazza con cui ha chiuso nelle recenti puntate andate in onda su Canale 5. Alessio rivelerà che Valentina starebbe partecipando a Uomini e Donne soltanto per sponsorizzare un suo brand.

Intanto, una dama arriverà in studio per corteggiare Alessio, ma il cavaliere torinese preferirà non tenere la signora.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sabrina ha iniziato a frequentare Guido

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Sabrina aveva continuato la conoscenza con Guido. Tuttavia, quest'ultimo ha manifestato un interesse per Gloria, non dando quindi l'esclusiva a Sabrina.

Giuseppe, invece, aveva dichiarato di essersi innamorato di Rosanna, che fin dal primo incontro gli ha suscitato forti emozioni. Gemma era uscita con Arcangelo e si erano baciati, ma il cavaliere aveva continuato a conoscere anche Marina.