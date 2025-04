Nella doppia puntata di Un posto al sole andata in onda giovedì 24 aprile, Gennaro Gagliotti è diventato ufficialmente socio dei Cantieri. Ma cosa accadrà adesso? Come molti temevano, l’imprenditore si rivelerà tutt’altro che semplice da gestire. Il sospetto di aver investito in un progetto destinato al fallimento lo porterà a provare un crescente malumore nei confronti di Ferri.

Mentre Gagliotti inizia a far tremare gli equilibri ai Cantieri, Elena dovrà fare i conti con la decisione di Alice di partire. Intanto nelle puntate in onda nella settimana tra lunedì 28 aprile e venerdì 2 maggio Luca si troverà a scrivere una toccante lettera d’addio, mentre Marisa cercherà di essere un sostegno per suo figlio in questo momento così delicato.

Nel frattempo, Claudia aprirà finalmente gli occhi e capirà che Guido non è la persona giusta per lei. E in chiusura, ci sarà un ritorno inaspettato: Niko e Manuela faranno ritorno a Palazzo Palladini, questa volta come coppia.

I dubbi di Gennaro

Le notizie in arrivo dagli Stati Uniti metteranno Gennaro in allarme. L’uomo, già in tensione, comincerà a temere di essere finito in una trappola. Il sospetto che Roberto Ferri e sua moglie lo abbiano tirato dentro un affare poco limpido prenderà sempre più spazio nella sua mente.

E a farne le spese, come spesso succede, sarà chi gli sta accanto. Antonietta, la sua compagna, si ritroverà al centro di sfoghi che poco avranno a che fare con lei.

Gagliotti ai Cantieri: un socio difficile da tenere a bada

Anche se tra mille incertezze, un piccolo successo Gennaro lo porterà a casa: riuscirà finalmente a farsi accettare al Circolo. Per lui sarà una conquista importante, non tanto per la compagnia quanto per la visibilità. L’immagine conta, soprattutto se si vuole crescere come uomo d’affari. Ma l’ambiente, si sa, non perdona chi cerca solo di fare bella figura. E durante un evento di beneficenza, la sua presenza solleverà più di un sopracciglio.

Da qui in poi, Gagliotti inizierà a muoversi in modo più attivo anche all’interno dei Cantieri. Ma se qualcuno si aspettava un alleato discreto, dovrà ricredersi in fretta. Il nuovo socio non sarà esattamente una presenza rassicurante.

Per Marina e Ferri, gestire Gagliotti si trasformerà in una sfida quotidiana. E il rischio che diventi una mina vagante sarà sempre dietro l’angolo.

Il resto delle trame dal 28 aprile al 2 maggio: Claudia e Guido in crisi, Marisa aiuta Michele

Guido e Claudia inizieranno a capire che qualcosa tra loro si è spezzato. Lei sentirà che lui non riesce più a starle accanto, né con i gesti né col cuore. Intanto, il pensiero di Mariella tornerà a tormentare Guido, proprio mentre lei si ritrova di nuovo a fare i conti con Bice. Ma sarà una bugia di Sasà, detta per tenere Bice lontana da Mimmo, a rischiare di far saltare tutto tra i due ex.

Michele continua a rifiutare la fisioterapia, lasciando Rossella e Silvia sempre più in ansia.

Al ritorno a Napoli, sarà Marisa a scuoterlo con una proposta inaspettata. Diviso tra il passato e ciò che prova oggi, Michele si rifugerà nei ricordi del padre, riscoprendo parti di sé dimenticate.

Intanto Niko e Manuela, dopo Torino, tornano più uniti che mai, anche se qualcuno non mancherà di prenderli bonariamente in giro.

Alice è pronta a partire. Elena, con l’aiuto di Marina, cerca di accettare questa scelta. Ma prima che possa rendersene conto, Alice si avvicina a Cristiano, una figura molto più pericolosa di quanto sembri.

Intanto, Luca mette nero su bianco le sue ultime volontà, visto il progredire della sua malattia. A trovarle per caso è Giulia.

E infine, Jimmy e Matteo tentano di ingannare Viola. Ma Camillo, più sveglio di tutti, capisce subito che c’è qualcosa che non torna.