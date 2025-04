Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che l'intuito di Marina Giordano sarà infallibile. Nella puntata in onda lunedì 5 maggio alle 20:50 su Rai 3, la signora Ferri avrà visto giusto: l'ingresso in società di Gagliotti porterà non pochi problemi. Dopo la conferenza stampa, la tensione tra Gennaro e Roberto aumenterà, al punto che l'inserzionista minaccerà di interrompere i suoi spot su Radio Golfo 99.

La conferenza stampa incrina i rapporti fra Gagliotti e Ferri

Le notizie che arriveranno dall'America riguardo alla morte di Mr. Burnett, a bordo dello yacht varato ai Cantieri Flegrei, non saranno buone.

Anzi, il futuro dell'azienda navale napoletana sarà sempre più in bilico a causa della reputazione ormai infangata. I coniugi Ferri non saranno più una garanzia per l'acquisto delle imbarcazioni e tutto ciò si ripercuoterà negativamente sugli affari. Tale situazione sarà sotto gli occhi di Gennaro Gagliotti, da poco entrato in società ai Cantieri. Sebbene Marina non volesse assolutamente entrare in affari con Gennaro, Roberto ha costretto la consorte a far entrare il nuovo socio nell'organizzazione. Gagliotti non sarà contento della situazione che si è creata, visto l'ingente capitale investito per acquistare parte delle quote dei Cantieri, che ormai valgono meno.

Gagliotti minaccia Ferri

La situazione degenererà rapidamente, perché Gennaro, alla luce degli ultimi eventi e della piega che prenderà la situazione dopo la conferenza stampa, arriverà a minacciare Roberto Ferri.

Gagliotti si infurierà al punto da voler rescindere il contratto con Radio Golfo 99. Gennaro da qualche mese è il principale inserzionista dell'emittente radiofonica e von vorrà più trasmettere gli spot delle sue aziende sulla radio di proprietà di Ferri.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha offerto a Michele una posizione di stagista

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Michele è uscito dall'ospedale, incontrando non poche difficoltà poiché è su una sedia a rotelle. Saviani ha voluto riprendere il suo posto a Radio Golfo 99, ma in seguito alle dimissioni di Micaela, il format del giornalista è saltato. Roberto ha informato Michele che senza la gemella Cirillo la trasmissione radiofonica non avrebbe senso, proprio perché strutturata per due conduttori.

Ferri, non potendo licenziare Saviani, gli ha fornito un'alternativa che non avrebbe mai accettato: prendere il posto lasciato libero da Alice, stagista. Inoltre, Michele ha incontrato Gennaro Gagliotti, rivelandogli di essere al corrente che è stato lui a cancellare la sua inchiesta sul computer.