Un posto al sole non andrà in onda su Rai 3 il 1° maggio, in occasione della Giornata dei Lavoratori. Come di consueto, la soap opera partenopea farà spazio al tradizionale concerto previsto per quella data. Tuttavia, i fan non dovranno aspettare troppo a lungo, poiché il 2 maggio la serie tornerà con una doppia puntata. Nessuna comunicazione ufficiale al momento circa l'orario di messa in onda.

Il 1° maggio non c'è Un posto al sole

Il 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, Un posto al sole non andrà in onda su Rai 3.

La pausa è ormai una tradizione consolidata, poiché la soap opera partenopea cede da sempre il posto al tradizionale concerto che celebra l'importanza e il riconoscimento del diritto al lavoro mediante le performance musicali di una serie di artisti di fama nazionale e internazionale.

Il 2 maggio c'è una doppia puntata di Un posto al sole

Nonostante l'interruzione, i telespettatori affezionati alla soap opera partenopea non dovranno attendere troppo a lungo per ritrovare gli inquilini di Palazzo Palladini.

Infatti, il 2 maggio, Un posto al sole tornerà con una doppia puntata, promettendo emozioni e colpi di scena.

Per conoscere l'orario esatto di messa in onda sarà necessario attendere la comunicazione ufficiale del palinsesto Rai. Le puntate del 2 maggio saranno quindi la numero 6689, che sarebbe dovuta andare in onda il 1° maggio, e la numero 6690, prevista per il 2 maggio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Niko ha lasciato Valeria

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Niko ha lasciato Valeria dopo aver scoperto che è stata proprio la sua fidanzata a costringere la piccola Mina a sabotare l'evento di Manuela.

Valeria non si è rassegnata e ha provato a convincere Niko a ripensarci, ma quest'ultimo non ha voluto tornare sui suoi passi.

Renato, invece, è stato truffato poiché ha creduto di aver ricevuto un messaggio da Angela: in realtà si trattava di un malintenzionato che lo ha convinto a fare un bonifico.

Spazio anche alle vicende di Luca, che ha informato Alberto di avere intenzione di scrivere una lettera con le sue ultime volontà.

Il dottor De Santis, infatti, si è reso conto che l'Alzheimer sta peggiorando e ha deciso di mettere il tutto nero su bianco prima di non essere più in grado di intendere e volere.

Eduardo, invece, è tornato a Napoli senza avvertire le forze dell'ordine, creando non pochi problemi a Damiano.