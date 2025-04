Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un pericolo imminente per uno dei protagonisti e un nuovo piccolo giallo da risolvere per Camillo. Nella puntata che andrà in onda martedì 29 aprile alle 20:50 su Rai 3, Alice si imbatterà in Cristiano, l'amico poco raccomandabile di Vinicio. Intanto, Jimmy riuscirà a ingannare la sua insegnante, Viola Bruni, facendo uso dell'intelligenza artificiale per fare i compiti, ma Camillo se ne accorgerà. Nel frattempo, Claudia sarà convinta che Guido non sia così coinvolto nella relazione con lei.

Alice si imbatte in Cristiano

Alice sarà pronta per lasciare Napoli e dovrà salutare sua madre, che ha finalmente accettato la partenza della figlia grazie al sostegno di Marina e della sua migliore amica Viola. Tuttavia, ci sarà una situazione rischiosa per Alice: si imbatterà in Cristiano, l'amico di Vinicio, che ha trascorsi poco piacevoli con il giovane Gagliotti a causa dell'uso di sostanze stupefacenti. Intanto, per Mariella Altieri sarà il momento di fare i conti, per l'ennesima volta, con l'invadenza della sua amica Bice, sempre in prima linea per scoprire pettegolezzi e dettagli sulla vita privata di tutte le persone che le stanno attorno.

Jimmy usa l'intelligenza artificiale per fare i compiti e inganna la professoressa Bruni

Nel frattempo, Claudia Costa rifletterà sulla sua storia d'amore con Guido Del Bue. L'attrice non sarà soddisfatta della piega che ha preso la sua relazione con il vigile, poiché riterrà il compagno poco coinvolto sentimentalmente. Ci sarà spazio anche per le vicende dei piccoli protagonisti di Un posto al sole.

Jimmy riuscirà a ingannare la professoressa Viola Bruni utilizzando l'intelligenza artificiale per fare i compiti assegnati. Tuttavia, nulla sfuggirà agli occhi attenti del piccolo Camillo, che ha già vestito i panni del detective quando ha dovuto scoprire il colpevole dell'intossicazione al parco archeologico. Anche in questo caso, il fiuto di Camillo non si sbaglierà: noterà subito che Jimmy non la sta raccontando giusta con la sua inaspettata preparazione e vorrà vederci chiaro, cercando di capire come faccia il suo compagno di classe a essere così preparato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Niko ha lasciato Valeria

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Michele è stato operato dopo essere stato ferito da Daniele Fusco. Saviani è stato poi dimesso dall'ospedale, ma ha dovuto fare i conti con la sua invalidità, poiché ha perso la sensibilità a una gamba ed è costretto a vivere su una sedia a rotelle, non potendo più essere indipendente. Nel frattempo, Niko ha lasciato Valeria dopo essersi reso conto di non essere più innamorato di lei.