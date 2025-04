Niko lascerà Valeria e correrà a Torino da Manuela nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 21 al 25 aprile. Le anticipazioni rivelano che Mariella partirà per qualche giorno con Mimmo, ma non sarà facile dimenticare il passato. Nel frattempo, Guido sarà travolto dalla nostalgia. Ci saranno novità anche per Renato che sarà vittima di una truffa e questo lo demoralizzerà parecchio. Infine, Roberto si preparerà a far entrare Gennaro Gagliotti in squadra come socio, mentre Alice si concentrerà su un nuovo inizio con Vinicio.

Il romantico soggiorno a Torino di Manuela

Per Niko non sarà affatto facile digerire la decisione di Manuela di partire per Torino e il suo cattivo umore sarà evidente. Il giovane Poggi deciderà di lasciare Valeria che non si rassegnerà all'idea di lasciar andare il suo fidanzato. Niko partirà per Torino e raggiungerà Manuela. I due decideranno finalmente di stare insieme senza paure e si godranno la bellezza della città che si rivelerà più romantica di quanto ci si aspettasse. Micaela non sarà entusiasta per la rinascita di questo amore, perché lei aveva bisogno di leggerezza, ma si sforzerà di essere felice per sua sorella.

A Torino ci saranno anche Serena e Filippo che approfitteranno della visita alle sorelle per esplorare la città lontani dalle preoccupazioni quotidiane.

I riflettori saranno puntati anche su Mariella che si preparerà a trascorrere dei giorni con Mimmo in un agriturismo. Per la donna i sentimenti saranno ancora contrastanti e non sarà facile lasciarsi andare senza pensare al suo passato con Guido. Quest'ultimo, intanto, sarà preso dalla nostalgia.

Michele in gravi difficoltà al lavoro

Renato sarà vittima di una truffa che metterà in discussione la sua autostima. A stare accanto a Poggi ci saranno i suoi cari e anche Raffaele che proverà a tirare su il morale di suo cognato con l'ironia. Sarà una settimana cruciale anche per Roberto che definirà gli ultimi dettagli per l'accordo con Gagliotti che diventerà socio in cambio di un prestito ai Cantieri.

Alice, invece, avrà un duro scontro con Elena e alla fine deciderà di iniziare un nuovo capitolo concentrandosi su Vinicio. Sarà un periodo molto difficile anche per Michele che oltre a fare i conti con i problemi di salute dovrà affrontare le difficoltà al lavoro. Saviani sarà lasciato ai margini in radio, l'unico luogo che considerava una sicura fonte di gioia.

Il piano di Valeria per distruggere Manuela

Nelle puntate precedenti, Valeria ha sabotato l'evento al parco archeologico di Manuela con l'aiuto di sua nipote Mina. La donna ha ordinato alla bambina di contaminare con qualche goccia di lassativo l'aranciata che avrebbero bevuto i piccoli ospiti del parco. I malori dei bambini hanno messo in allarme le mamme che hanno denigrato il parco con delle recensioni negative.

Camillo e Jimmy hanno capito che Valeria ha organizzato tutto e appena ne hanno parlato con Manuela è iniziata la vendetta. Le gemelle Cirillo hanno messo a soqquadro il negozio di Valeria per darle una lezione. La situazione, tuttavia, ha preso una piega inaspettata perché Valeria si è dipinta come vittima, con Niko che ancora una volta ha creduto in lei, almeno in un primo momento.