Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 maggio raccontano che Viola si renderà conto che Jimmy con l'aiuto di Matteo ha barato nello svolgere il tema da lei assegnato. Nel frattempo, Guido proverà a far chiarezza sui sentimenti che prova per Mariella.

Ferri fa una proposta lavorativa ad Elena

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 5 a venerdì 9 maggio prendono il via dalla crescente tensione tra Roberto e Gennaro. Quest'ultimo al termine di una conferenza stampa minaccerà Ferri di ritirare i suoi spot da Radio Golfo 99.

Mentre la situazione tra i due soci non farà che peggiorare. Roberto proporrà a Elena di lavorare per lui presso la radio, ma questa proposta potrebbe avere un secondo fine.

Elena accetterà di lavorare in radio ma proverà a usare la sua posizione per ridare a Michele un ruolo centrale all'interno dell'emittente. E infatti, la donna proporrà un nuovo incarico a Saviani anche se nelle sue mansioni ci sarà anche il compito di gestire Gagliotti.

Viola inizierà a sospettare che i suoi alunni Matteo e Jimmy siano ricorsi a qualche aiuto per completare i compiti a loro assegnati. Così per mettere alla prova i due ragazzi, Viola deciderà di interrogarli per testare l'effettiva preparazione. Viola spingerà i suoi alunni a fare un uso appropriato e consapevole dell'intelligenza artificiale ma Jimmy potrebbe ricadere ancora una volta nella tentazione di usare un espediente per svolgere i compiti.

Guido fa un regalo a Mariella

Alberto Palladini potrebbe rappresentare un ostacolo alla permanenza di Samuel come inquilino presso il seminterrato. Gabriela supporterà Samuel affinché non si prenda carico degli affitti non corrisposti delle gemelle mentre Serena ancora una volta dovrà risolvere l'ennesimo problema causato dalle sorelle.

Visto l'avvicinarsi della festa della mamma Guido, con l'aiuto del piccolo Lollo, farà una regalo speciale a Mariella. Del Bue, in crisi con Claudia, sfrutterà questa occasione per fare chiarezza nei sentimenti che prova per la ex moglie. Mentre Sasà cercherà di supportare l'amica affinché dimentichi per sempre Guido, i due ex coniugi avranno le idee sempre più confuse circa il loro rapporto.

Luca proporrà a Giulia di passare una giornata al mare ma lei lo prenderà in contropiede con una proposta di matrimonio. Le aspettative di Giulia però dovranno fare i conti con l'intenzione di Luca di non farle più pesare la sua malattia. Infine, Michele si preparerà ad incontrare Agata e questo incontro potrebbe chiarire alcuni aspetti del passato della misteriosa donna.

L'interesse di Gennaro per Elena

L'arrivo di Elena alla radio potrebbe rimescolare le carte. La donna sarà fondamentale per il ritorno di Michele in campo ma ciò che potrebbe catturare l'attenzione sarà l'interesse che Gennaro ha mostrato da subito nei riguardi della figlia di Marina. Certamente, questo aspetto non sarà sfuggito a Ferri il cui fine potrebbe essere anche quello di tenere a bada lo scomodo socio con la presenza dell'affascinante Elena.

Ma quest'ultima come si comporterà con l'imprenditore che è anche sposato? Si aprono scenari molto interessanti che potrebbero portare Michele ed Elena a smascherare una volta per tutte le malefatte di Gennaro.