Continuano le vicende dei protagonisti di Un posto al sole. Nel corso della settimana dal 28 aprile al 2 maggio, Niko e Manuela torneranno a Palazzo Palladini come coppia, mentre per Guido e Claudia le cose prenderanno una brutta piega. Michele, deluso e amareggiato, verrà scosso da sua madre Marisa, che gli proporrà di ripartire da se stesso per ricominciare a vivere. La soap non andrà in onda il 1° maggio, l'episodio verrà recuperato il 2 maggio con una doppia messa in onda.

La nostalgia di Guido

Tra Guido e Claudia la sintonia di un tempo sembrerà svanire.

La donna si accorgerà, a causa di un contrattempo, che il suo compagno non è in grado di tenere il suo passo e che le loro vite sono troppo diverse. Claudia inizierà a sospettare che il comandante non sia molto preso dalla loro relazione. Guido continuerà a pensare alla sua ex moglie con nostalgia, ma, a causa di una bugia di Sasà, deciderà di non confessarle i suoi sentimenti. Cerruti, per moderare l'invadenza di sua sorella Bice e per proteggere la sua migliore amica, farà credere a tutti che tra Mariella e Mimmo sia nata una consolidata storia d'amore e per questo motivo aumenterà la distanza tra i due ex coniugi.

Michele, dopo lo scontro con Gagliotti, si lascerà andare, tanto da rifiutare anche la fisioterapia.

Il suo comportamento metterà in allarme la sua famiglia, in particolare Rossella. Dopo aver appreso la notizia, Marisa si precipiterà a Napoli per stare vicino al figlio e per scuoterlo dalla sua inettitudine. La donna farà a Michele una proposta davvero sorprendente, che metterà il giornalista di fronte a un conflitto interiore. Alla fine, deciderà di assecondare la madre e di esplorare tutti i ricordi del suo passato legati a suo padre, e si renderà presto conto di essere davvero molto simile a lui.

Niko e Manuela tornano a Palazzo Palladini

Niko e Manuela, dopo la loro vacanza romantica, faranno ritorno a Palazzo Palladini dove tutti saranno felici di accoglierli. Jimmy e il suo nuovo amico, invece, riusciranno a farla franca con Viola e a nasconderle il fatto che stiano usando l'intelligenza artificiale per svolgere i compiti a casa.

La loro marachella, però, non sfuggirà all'occhio attento di Camillo. Luca scriverà una lettera contenente le sue ultime volontà. L'uomo escluderà categoricamente ogni accanimento terapeutico nei suoi confronti, qualora non dovesse essere più in grado di intendere e di volere. L'ex primario scriverà la lettera tenendo Giulia all'oscuro di tutto per proteggerla da qualsiasi tipo di sofferenza. La donna, però, troverà per caso la lettera del suo compagno e ne resterà profondamente turbata.

Sul fronte dei cantieri, invece, le cose non andranno meglio. Dall'America arriveranno delle notizie poco piacevoli in merito all'incidente avvenuto a bordo dello yacht prodotto dall'azienda di Marina e Roberto.

Proprio a causa di queste notizie, Gagliotti capirà che il suo ingresso ai cantieri è stato frutto di un inganno da parte di Roberto e che la situazione non è calma come gli aveva riferito. Gennaro, amareggiato, finirà per sfogare la sua rabbia contro sua moglie Antonietta. Successivamente, chiederà a Roberto e Marina di ufficializzarlo come socio effettivo al circolo nautico, ma la sua presenza non sarà ben vista dagli altri soci. Marina e suo marito si renderanno conto che gestire Gennaro non è semplice come avevano programmato. Per Alice e Vinicio arriverà il momento della partenza e se da un lato Elena cercherà di capire le ragioni di sua figlia, la giovane si ritroverà faccia a faccia con Cristiano e la sua cattiveria.

Ipotesi su Guido e Mariella

Durante il weekend di Pasqua, Guido si è trovato vicino a suo figlio a causa dell'assenza di Mariella e ha cominciato ad avere nostalgia dei bei momenti trascorsi con la sua famiglia. Il comandante sarà quasi infastidito dalla presenza di Claudia nella sua vita, perché continuerà a pensare alla sua famiglia. Pare che Guido e Mariella siano destinati a restare lontani, ma non si esclude un ritorno. Se così fosse, per Claudia non ci sarebbe più spazio nella vita di Guido, mentre Guido potrebbe ritornare a casa e godersi la sua famiglia proprio come un tempo.