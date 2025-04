Elena sarà assunta in radio da Roberto nelle puntate di Un posto al sole dal 5 al 9 maggio, e questo le permetterà di dare voce a Michele.

Le anticipazioni rivelano che Giulia sognerà di sposare Luca, mentre lui avrà dei progetti totalmente diversi per il futuro. I riflettori saranno puntati anche su Mariella, che riceverà una sorpresa da Guido per la festa della mamma. Infine, Viola sospetterà che Jimmy abbia usato l'intelligenza artificiale per svolgere i compiti a casa.

Gagliotti minaccerà di ritirare i suoi spot dalla radio

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Gennaro temerà di aver sbagliato a entrare in società con Ferri.

I Cantieri dovranno ancora risolvere il problema dello scandalo dovuto all'incidente dello yacht e, dopo la conferenza stampa, Gagliotti sarà furioso con Roberto, minacciando di interrompere i suoi spot a Radio Golfo 99. Ferri non si arrenderà e penserà di risollevare il palinsesto della radio assumendo Elena. Lei accetterà la proposta di lavoro e Ferri non si aspetterà che la figlia di Marina potrebbe scendere in campo contro di lui. Elena proverà a usare la radio per dare voce a Michele Saviani, che tornerà sotto i riflettori. In questa occasione, Michele rivedrà anche Agata, ma le trame non specificano altro a riguardo. Nel frattempo, Viola inizierà a insospettirsi leggendo i compiti di Jimmy e del suo amico Matteo.

Avrà il dubbio che i ragazzi abbiano utilizzato l'intelligenza artificiale per fare i compiti, ma troverà una giusta soluzione per ottenere una risposta. Viola deciderà di fare un'interrogazione a sorpresa per capire se i temi siano stati copiati.

Una sorpresa per Mariella

Nelle puntate di Un posto al sole dal 5 al 9 maggio, Guido approfitterà della festa della mamma per avvicinarsi a Mariella. Con l'aiuto di Lollo, penserà a un regalo che possa sorprendere la moglie. Tuttavia, non sarà così facile accorciare le distanze, anche perché Mariella verrà invitata da Salvatore a voltare pagina. Ci sarà spazio anche per Luca, che inviterà Giulia a trascorrere una giornata al mare in spensieratezza. Si scoprirà che la donna sogna di sposarlo, mentre lui sta pensando a come risolvere i suoi problemi che riguardano la malattia, perché non vuole assolutamente pesare sulla donna che ama.

Ritorno di fiamma a casa Del Bue?

Guido e Mariella torneranno insieme? Ormai sembra solo questione di tempo e la famiglia De Bue potrebbe ricomporsi più forte di prima. Entrambi stanno provando a voltare pagina, ma non ci riescono. Guido non riesce a trovare un compromesso con Claudia, che ha una vita troppo diversa dalla sua, mentre Mariella non ha voluto lasciarsi andare con Mimmo. A fare pensare che i due tornino insieme, inoltre, c'è la nostalgia di Guido che durante una serata con Lollo ha rubato una foto di lui e Mariella per conservarla nel portafogli. I sentimenti di Mariella sono sempre stati chiari: lei non ha mai smesso di amare suo marito. Guido, invece, si è preso una cotta per Claudia, sua vecchia amica, ma a quanto pare l'entusiasmo dell'inizio è già svanito.