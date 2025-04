Gagliotti avrà una nuova pretesa nelle puntate di Un posto al sole dal 5 al 9 maggio: l'uomo aspirerà a diventare amministratore delegato dei Cantieri.

Le anticipazioni rivelano che durante la conferenza stampa il nuovo socio annuncerà cambiamenti ai vertici della società. Quando Roberto chiederà a Gagliotti delle spiegazioni, lui proporrà di essere nominato come amministratore delegato per migliorare la situazione dei cantieri. Marina e Roberto rifiuteranno categoricamente l'idea di Gagliotti, ma lui sarà pronto al ricatto: se non diventerà amministratore delegato ritirerò le sue inserzioni alla radio.

La conferenza stampa per i Cantieri

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Roberto Ferri sarà in seria difficoltà con i cantieri. Dopo lo scandalo scoppiato per l'incidente dello yacht in America, l'imprenditore dovrà indire una conferenza stampa per spiegare la situazione dell'azienda. All'evento sarà presente anche il nuovo socio Gaglilotti che farà una mossa azzardata con i giornalisti. Gennaro, infatti, prenderà la parola per annunciare alla stampa che è previsto un cambiamento ai vertici della società. L'iniziativa di Gagliotti metterà in allarme Marina che terrà subito a precisare che si tratta di ipotesi ancora da discutere. Quando la conferenza arriverà al termine, Roberto affronterà Gagliotti disapprovando la sua iniziativa.

Gennaro spiegherà a Roberto che in una situazione come quella che stanno vivendo i cantieri, la manovra più furba sarebbe quella di cambiare amministratore delegato. Gagliotti si proporrà come sostituto di Roberto, precisando che si tratterebbe di una manovra formale e che in realtà Ferri continuerebbe a gestire la sua azienda. Le spiegazioni di Gennaro non convinceranno affatto Roberto che non avrà alcuna intenzione di ascoltare i consigli di Gagliotti.

Elena nuova collaboratrice a Radio Golfo 99

Nelle puntate di Un posto al sole dal 5 al 9 maggio, Roberto e Marina non si fideranno dell'inesperienza di Gennaro. Nessuno dei due avrà intenzione di nominare Gagliotti come amministratore delegato, anche se dovesse trattarsi solo di una formalità.

Il rifiuto di Marina e Ferri, però, non sarà digerito da Gagliotti che sarà pronto al ricatto. L'imprenditore agricolo metter Roberto di fronte a una scelta: se non diventerà amministratore delegato ritirerà subito gli spot da Radio Golfo 99. Roberto non risponderà subito alla provocazione di Gennaro e avrà un asso nella manica da giocarsi. Ferri assumerà Elena alla radio, ma questa mosse potrebbe rivelarsi controproducente: la donna, infatti, approfitterà della sua posizione per dare voce a Michele che contro Gagliotti aveva pronta un'inchiesta in cui emergevano i suoi imbrogli.

Cosa succederà con l'ingresso di Elena in radio?

Gennaro Gagliotti ha un debole per Elena: basterà questo a fermare le sue pretese?

A quanto pare Roberto le proverà tutte pur di tenere a bada il nuovo socio, ma non è detto che ci riesca. Elena, infatti, a differenza di Ferri vuole dare una possibilità a Michele e il giornalista potrebbe creare un caos in radio. Saviani non ha più le prove schiaccianti contro Gagliotti, ma non si esclude che possa denunciare pubblicamente i suoi imbrogli, compresa la sparizione della sua inchiesta. Questo scatenerebbe Gagliotti contro Roberto, visto che è lui il proprietario dell'emittente radiofonica. Ferri, quindi, oltre a doversi occupare dei problemi dei cantieri, si ritroverebbe con una nuova gatta da pelare.