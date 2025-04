Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 14 al 18 aprile sarà dato ampio spazio alle vicende di Samuel e Nunzio in contrasto per accaparrarsi l'affitto del seminterrato delle gemelle Cirillo. Damiano, preso dalle tensioni sul suo lavoro, finirà per dimenticare il compleanno di Viola mentre Michele racconterà a Rossella della sua inusuale esperienza con Agata. Vinicio sopraffatto dagli eventi ricadrà nel tunnel della droga.

Il nuovo socio dei cantieri

Dopo aver accettato Gennaro come nuovo socio dei cantieri Flegrei, per Marina e Roberto non saranno tempi semplici.

I due imprenditori termineranno le ultime cose per il suo ingresso con molte difficoltà. Non mancheranno vari grattacapi da dover risolvere. Vinicio, ignorato dal fratello in merito alle sue perplessità legate al suo ingresso come socio ai cantieri navali, si sentirà amareggiato e sopraffatto dal peso delle responsabilità legate soprattutto alla scomparsa del padre. Il giovane, per cercare sollievo, ricadrà nuovamente nella sua vecchia dipendenza dalle sostanze. Solo dopo, in preda alla disperazione più totale per aver ceduto ancora una volta alla droga, chiamerà Alice e le chiederà di aiutarlo. La ragazza preoccupata per il suo fidanzato gli proporrà di allontanarsi da tutto e tutti per un po' e di trascorrere del tempo insieme.

Michele e il suo misterioso incontro con Agata

Michele Saviani comincerà a fare dei progressi e per questo motivo verrà dimesso dall'ospedale. Il giornalista seppur entusiasta di questo progresso, inizierà ad avere difficoltà ad accettare le sue condizioni sia fisiche che lavorative. Inoltre sarà raggiunto da una visita piuttosto spiacevole.

Un nuovo e fortuito incontro, però, finirà per rimettere nuovamente tutto in discussione. Saviani incontrerà Agata e dopo questo incontro deciderà di parlarne con sua figlia per cercare di capire quali siano effettivamente le abilità di quella donna che più volte gli è apparsa. Nel frattempo continuerà ad essere assistito giorno e notte da Silvia, che non lo lascerà mai solo.

Sarà proprio questa situazione che porterà Luca a riflettere sulla sua condizione. L'ex primario del San Filippo, infatti, preoccupato per Giulia inizierà a pensare di volersi allontanare da lei per non farla soffrire a causa dell'aggravarsi della sua malattia.

Grillo contro Damiano

Damiano continuerà ad essere pressato dal suo capo Grillo. Le cose peggioreranno ancora di più quando scoprirà che Sabbiese è tornato a Napoli mettendo a repentaglio tutta l'organizzazione del piano di protezione per lui e la sua famiglia. Accuserà Renda di essere come il suo amico e di non fare bene il suo lavoro di poliziotto. Tutte queste pressioni porteranno Damiano a dimenticare il compleanno di Viola, ma sarà Raffaele a rimanerci più male della sua fidanzata.

Per Niko le cose non andranno meglio. Dopo la partenza delle gemelle, continuerà ad avere scontri con suo padre e con suo figlio che lo accuseranno di non aver creduto alla buona fede di Manuela e di lasciarsi abbindolare da Valeria. Quest'ultima, felice di essersi liberata della sua rivale, commetterà un passo falso che rimetterà tutto in discussione. Nunzio e Samuel, infine, inizieranno a scontrarsi a causa del seminterrato lasciato libero dalle gemelle. I due infatti faranno di tutto per convincere Serena dei loro buoni propositi ma alla fine i due chef del Vulcano decideranno di sfidarsi in un duello all'ultima salsiccia per poterselo accaparrarsi.

Ipotesi su Valeria

Dopo la partenza delle gemelle per Valeria sembrerà davvero essere arrivato il sereno e di potersi godere finalmente la sua storia con Niko.

La donna però commetterà un passo falso che rimetterà tutto in discussione e che spingerà Niko a correre da Manuela a Torino per confessarle i suoi sentimenti. Appare chiaro quindi che per il personaggio di Valeria non c'è più spazio e che molto probabilmente la sua avventura a Palazzo Palladini finisca qui.