A Un posto al sole, nella settimana che andrà dal 21 al 25 aprile, Raffaele e Pino faranno una sfida ai fornelli e chiameranno amici a parenti a giudicare il loro operato. Niko raggiungerà Manuela a Torino e tra loro si riaccenderà l'amore. Michele verrà deluso da Roberto che sembrerà volerlo mettere da parte in radio. Alice e sua madre Elena infine si scontreranno duramente a causa delle loro divergenze riguardanti il futuro della ragazza.

La nostalgia di Guido

Mariella trascorrerà la Pasquetta con Mimmo proprio come aveva programmato in un agriturismo.

Inizialmente la donna avrà non poche difficoltà a lasciarsi andare con lui, ma un evento del tutto inatteso riaccenderà in lei l'ottimismo e la voglia di ritrovare la felicità. Il suo ex Guido, intanto, a casa per badare a Lollo inizierà ad avere nostalgia dei momenti trascorsi in famiglia.

Serena invece sarà preoccupata per Manuela, deciderà di assecondare Filippo e di raggiungere le gemelle a Torino. Al contempo anche per Niko le cose non andranno meglio, infatti continuerà a scontrarsi con suo figlio e per giunta dovrà affrontare una nuova discussione con Valeria, arrabbiata per come l'ha lasciata.

Intanto Renato diventerà il bersaglio di qualcuno che si approfitterà di lui, con truffa dolo.

Sarà poi Raffaele a doverlo consolare e tirare su di morale.

Intanto gli sforzi di Micaela e Serena per tirare su di morale Manuela saranno del tutto vani. La fuga a Torino si trasformerà quindi per Niko e Manuela in una nuova occasione per ritornare insieme. I due infatti dopo aver deciso di riprovarci come coppia, inizieranno a visitare la città che farà da sfondo al loro amore ritrovato.

Intanto Micaela tutto d'un tratto si ritroverà circondata da coppie innamorate e comincerà a capire che anche a lei manca qualcuno per essere felice.

La delusione di Michele

Michele desideroso di riprendere in mano la sua vita sarà entusiasta di poter ritornare a svolgere il suo lavoro in radio, ma ben presto il suo entusiasmo verrà spezzato da Ferri che inspiegabilmente ridimensionerà il suo ruolo.

Dopo aver accettato Gennaro Gagliotti come suo socio dei cantieri, Roberto penserà bene di arginare il giornalista. Il cammino di Michele infatti diventerà sempre più impervio. L'uomo dopo un acceso scontro con Gagliotti e un duro confronto con Ferri resterà avvilito e si sentirà messo da parte. La radio che per lui era una fonte di entusiasmo e un rifugio sicuro, diventerà un luogo in cui si sentirà marginalizzato.

Luca intanto rilascerà la propria dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari ad Alberto, tenendo Giulia all'oscuro di tutto.

Intanto a Palazzo Palladini non mancheranno ulteriori scontri. Elena e Alice infatti continueranno a confrontarsi duramente non riuscendo a trovare un punto d'incontro: fra madre e figlia infatti si creerà una frattura che sembrerà essere insanabile.

Sarà dato ampio spazio anche a momenti più leggeri. Raffaele e Pino si sfideranno in una gara culinaria. I due sforneranno tantissime prelibatezze e chiameranno amici e parenti a giudicare chi dei due cucina meglio. L'evento si trasformerà ben presto in un momento festoso e comunitario per tutti i partecipanti.

Ipotesi sul futuro di Niko e Manuela

Dopo aver raggiunto Manuela a Torino, Niko deciderà di riprovarci e di esplicitarle i suoi reali sentimenti.

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro della coppia, ma probabilmente entrambi saranno pronti ad affrontare una nuova vita insieme. In particolare potranno formare finalmente quella famiglia che Jimmy da sempre desidera.

Resterebbe da capire quale sarà il ruolo di Micaela dopo questa ritrovata unione tra la sua gemella e il padre di suo figlio.