Sabato 3 maggio si è concluso il percorso di Chiara e Jacopo Sol ad Amici. La ballerina è stata eliminata all'inizio della puntata, mentre il cantante ha perso il ballottaggio contro Alessia ed è uscito a un passo dalla semifinale. Le decisioni della giuria hanno fatto storcere il naso a molti fan, che si sono espressi sui social definendo "vergognose" queste esclusioni e anche il salvataggio della danzatrice di latinoamericano.

I verdetti della terzultima puntata

Come aveva erroneamente spoilerato Elena D'Amario a un evento ("La vita inizia ora", ha detto la giurata all'allievo non rendendosi conto di essere ripresa e sentita), Jacopo Sol è il secondo eliminato della settima puntata del serale di Amici.

Il cantautore ha perso lo spareggio contro Alessia e ha dovuto rinunciare al sogno di partecipare alla semifinale della prossima settimana.

La commissione esterna ha preferito la ballerina di latinoamericano a discapito del cantautore e di Chiara, che si è sfidata con TrigNO all'inizio della serata.

Il ballottaggio che era rimasto in sospeso sabato scorso si è concluso con il voto di Cristiano Malgioglio a favore del cantante: la danzatrice classica è stata esclusa dalla gara perché due giudici su tre hanno scelto di mandare avanti il suo fidanzato.

I commenti sui social

I verdetti della giuria a favore di TrigNO e di Alessia, però, hanno spinto alcuni fan a protestare in maniera piuttosto veemente mentre la settima puntata di Amici era ancora in onda.

"Non si premia mai il talento in quella scuola", "Hanno preferito una che fa le stesse cose da mesi, che vergogna", "Alessia dentro e Chiara fuori non si può vedere", "Jacopo non meritava di uscire", "Ballottaggi assurdi", "Ma tutto questo spingere Alessia quando finirà?", "In una sola serata avete fatto fuori due ragazzi che meritavano la finale", "Ridate potere al pubblico, i giudici sono pilotati dal programma", "Dopo Chiara e Jacopo, il prossimo sarà Nicolò? Che circo", "Sconcertante che stiano facendo passare TrigNO come un fenomeno", "Questo programma non è più credibile", si legge su X.

I sei semifinalisti di quest'anno

Con l'eliminazione di Jacopo, si è definita la rosa dei sei semifinalisti di Amici 24.

Giovedì 8 maggio si registrerà la penultima puntata del serale e i giudici dovranno scegliere chi mandare in finale tra: Francesco, Daniele e Alessia per il ballo, TrigNO, Nicolò e Antonia per il canto.

Visto quello che è successo l'anno scorso, non è da escludere che la commissione esterna decida di promuovere tutti e sei gli allievi, lasciando l'ultima parola al pubblico.