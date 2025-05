Il daytime di Amici che è andato in onda il 13 maggio è stato quasi interamente dedicato alle opinioni dei professori su chi dovrebbe vincere questa edizione. A spiazzare è stato soprattutto il voto di Alessandra Celentano a favore di Francesco: secondo la maestra, infatti, l'allievo di Emanuel Lo meriterebbe di vincere sia la categoria ballo che l'intero programma. I fan sono rimasti un po' delusi perché l'insegnante non ha considerato molto i suoi alunni Alessia e Daniele.

La risposta a sorpresa di Alessandra Celentano

Tra pochi giorni il pubblico sceglierà il vincitore di Amici 24, ma nel frattempo gli insegnanti si sono espressi su chi dovrebbe alzare la coppa secondo loro.

Quasi tutti i professori hanno votato per i loro allievi che sono ancora in gara, mentre Alessandra Celentano ha dato una risposta che ha spiazzato tutti.

Quando le è stato chiesto chi dovrebbe vincere la categoria ballo, infatti, la maestra ha detto: "Francesco è il mio prototipo di danzatore, anche se mi piacerebbe che dividesse il titolo con Alessia e Daniele. Se devo fare solo un nome, però, dico Francesco".

Chi dovrebbe vincere la categoria ballo secondo i prof? #Amici24 pic.twitter.com/Lushnj7ccq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 13, 2025

La docente di danza classica ha dato la stessa risposta quando le hanno domandato chi vorrebbe come vincitore assoluto del programma, quindi anche in questo caso non ha menzionato nessuno dei talenti della sua squadra.

Il malcontento degli spettatori

Se Alessia e Daniele hanno incassato con il sorriso il voto della maestra Celentano a favore di Francesco, molti fan di Amici si sono esposti per dirsi delusi dal comportamento della docente.

"Che cosa?", "E i suoi allievi? Ha due ballerini nella sua squadra e vota per l'avversario. Mah", "Daniele sei ancora in tempo a cambiare professoressa", "Il vincitore dev'essere Daniele", "Che senso ha votare per l'unico ballerino che non è nella sua squadra?", "La risposta esatta era Daniele", "Non mi aspettavo che la maestra Celentano non votasse per i suoi allievi", si legge su X in queste ore.

Sempre sui social, però, c'è chi ha apprezzato l'onestà intellettuale della prof che non ha votato per i suoi ragazzi ma per quello che secondo lei è il danzatore più preparato di questa edizione.

Le preferenze degli altri docenti

Alessandra Celentano non è l'unica professoressa a favore della vittoria di Francesco nella categoria ballo: anche Emanuel Lo e Deborah Lettieri hanno votato per il ragazzo che è entrato nella scuola di Amici verso la fine del pomeridiano.

Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, invece, hanno espresso una preferenza per Alessia, mentre l'unica che si è schierata dalla parte di Daniele è stata Anna Pettinelli.

Domenica 18 maggio sarà il pubblico a scegliere il miglior danzatore della 24^ edizione attraverso il televoto.