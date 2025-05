"Mi hanno sottovalutato, ma li ho smentiti", ha dichiarato Daniele Doria, incalzato da Fanpage sulla vittoria ad Amici [VIDEO]di Maria De Filippi, conquistata davanti ad Antonia e TrigNO, tra i concorrenti più amati dal pubblico. In un’intervista, l’ultimo vincitore del talent trasmesso da Mediaset si è raccontato, rivelando anche come intende spendere il montepremi vinto durante la finale di Amici.

Daniele Doria è il talento che ha sbaragliato la concorrenza ad Amici

"Potrebbe cambiare il modo di stare con la mia famiglia", ha dichiarato Daniele Doria in merito ai 150.000 euro vinti dopo la vittoria nella finale di Amici, dove ha sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti, Antonia, Francesco, Alessia e TrigNO.

Daniele si è detto "incredulo" per il trionfo nella puntata conclusiva della ventiquattresima edizione del talent che ha intrattenuto i telespettatori su Mediaset.

La vittoria del talent per lui è arrivata inaspettata, tanto da non averne ancora piena consapevolezza. Anche a causa dei giudizi critici ricevuti nel suo percorso nella scuola. "Mi sono sentito sottovalutato, chi credeva in me all’inizio poi non me lo ha più dimostrato", ha aggiunto il vincitore, riferendosi alle critiche ricevute da alcuni compagni che inizialmente lo sostenevano, ma che in seguito gli avrebbero voltato le spalle.

Tra i sogni nel cassetto, gli studi della danza

Daniele ha anticipato che con il montepremi potrebbe fare dei viaggi che sogna di condividere con i suoi cari.

Una parte del montepremi, poi, vorrebbe investirla nella sua formazione, per approfondire lo studio della disciplina che ha rappresentato durante il talent: la danza. Un dettaglio che ha appassionato i telespettatori di Amici è il fatto che Daniele al momento del trionfo abbia pensato di dedicare la vincita non solo a se stesso, ma anche al fratello. Questo perché i due hanno sempre condiviso la passione per la danza, sognando da anni un futuro professionale come ballerini.

Oltre al montepremi conquistato nella finale di Amici 2025, Daniele ha ricevuto un’ambita borsa di studio per un percorso formativo alla Ailey School (la scuola ufficiale dell'Alvin Ailey American Dance Theater, fondata nel 1969 da Alvin Ailey, che ha formato danzatori di livello mondiale) definita da lui stesso "il sogno di una vita". "Sicuramente accetterò, la desideravo da tanto e sono grato che sia arrivata", ha dichiarato il giovane talento.