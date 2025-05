Tra i naufraghi in partenza per L'Isola dei famosi c'è anche Antonella Mosetti, che nel pomeriggio di questo sabato 3 maggio è intervenuta come ospite a Verissimo, dove oltre a confermare il viaggio che l'attende per l'Honduras ha risposto anche agli haters, in particolare a chi le ha contestato di aver appoggiato la figlia Asia Nuccetelli nella decisione di ricorrere alla chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto.

Antonella Mosetti nel cast di L'isola dei famosi 2025: l'intervista a Verissimo

"Non lavorando più in televisione, ho deciso di reinventarmi e di diventare un’imprenditrice della mia immagine": è così che, alla vigilia del viaggio per l’Honduras per partecipare a L'isola dei famosi condotta da Veronica Gentili, Antonella Mosetti ha esordito in un'intervista a Verissimo su Canale 5.

Mosetti ha poi proseguito affermando: “Chi fa l'insegnante o l'infermiera forse non va molto d'accordo con questo lavoro. Io invece ho sempre lavorato col corpo. Una volta si facevano i calendari, oggi ci sono le piattaforme".

Il rapporto con la chirurgia estetica

In risposta alle domande di Silvia Toffanin, la futura naufraga ha, inoltre, ricordato di essersi sottoposta a delle iniezioni di botox, dicendosi a favore dei ritocchi estetici, ammesso che questi siano fatti a dovere dalle mani esperte di un buon chirurgo.

Parlando delle critiche ricevute per aver appoggiato la figlia Asia Nuccetelli nella decisione di ricorrere alla chirurgia, Mosetti ha poi spiegato: "Me ne hanno dette di tutti i colori per aver mandato mia figlia dal chirurgo estetico.

Era maggiorenne, rischiava di andare da sola e mi sono detta facciamo l'intervento al naso insieme. L'ho portata da un grande medico e da lì ha iniziato a volare".

Isola dei Famosi, Mosetti concorrente e Simona Ventura opinionista: il trait d'union è Bettarini

Mercoledì 7 maggio 2025 prende il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e questa edizione del reality sarà l'occasione per vedere di fronte Antonella Mosetti, in veste di naufraga, e Simona Ventura, che sarà la nuova opinionista al fianco della conduttrice Veronica Gentili. Il trait d'union fra le due è Stefano Bettarini, in passato a lungo marito della conduttrice piemontese, ma che in seguito avrebbe avuto anche un flirt proprio con Antonella Mosetti, come era emerso per ammissione dei due diretti interessati ormai diversi anni fa.