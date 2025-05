Nelle puntate di Beautiful in onda a breve su Canale 5, le condizioni di Eric peggioreranno tanto da farlo finire in ospedale in coma. Il patriarca dei Forrester sarà attaccato ai macchinari e sarà Ridge a dover decidere se staccarlo o meno dal respiratore. Quando tutto sembrerà ormai perduto, Finn informerà Ridge e la famiglia di aver trovato una cura sperimentale che potrebbe salvare Eric.

Eric collassa e finisce in coma

Le condizioni di salute di Eric continueranno a peggiorare tanto che, durante un party organizzato a Villa Forrester, l'uomo collasserà accasciandosi a terra privo di sensi.

Trasportato in ospedale, Eric sarà in coma e solo i macchinari lo terranno in vita. Sembreranno non esserci più speranze per lui ma Finn riuscirà a trovare una cura sperimentale che potrebbe salvargli la vita. Il medico ne parlerà in primis con Ridge, il quale sarà l'unico a poter decidere legalmente sul da farsi, dopo aver ricevuto dal padre la procura sanitaria. Ridge sarà combattuto sul da farsi, visto che Eric gli aveva espressamente chiesto di non voler nessun accanimento terapeutico. Attorno al capezzale del patriarca dei Forrester ci sarà spazio non solo per il dolore ma anche per lo scontro a causa delle diverse opinioni sul da farsi.

Ridge combattuto: alla fine dà il consenso per una cura sperimentale

Il trattamento sperimentale trovato da Finn potrebbe davvero salvare la vita a Eric e alla fine Ridge darà il suo consenso alla cura. Il padre di Steffy sarà combattuto, visto che dando il suo consenso, sarà venuto meno alla promessa fatta al padre, ovvero di lasciarlo andare senza accanirsi con protocolli sanitari. Finn, Bridget e Brooke inviteranno Ridge a non sentirsi in colpa visto che, a detta loro, lui ha agito solo per il bene di Eric e grazie alla cura l'uomo potrebbe presto svegliarsi. Nonostante queste rassicurazioni, Ridge continuerà a sentirsi in colpa e continuerà ad osservare il padre disteso sul letto di ospedale ancora privo di conoscenza.

Arriverà poi il momento in cui Eric dovrà per forza di cose essere staccato dai macchinari e tutti saranno con il fiato sospeso. Riuscirà a respirare da solo?

Il punto sul personaggio di Eric Forrester in Beautiful

Il personaggio di Eric Forrester è interpretato sin dalla prima puntata risalente al 1987, dall'attore John McCook. È il patriarca della famiglia Forrester e fondatore della Forrester Creations. Lo stilista è stato sposato per più di trent'anni con Stephanie, salvo poi divorziare da lei per sposare Brooke Logan, che lo ha reso padre di Rick e Bridget. Questo matrimonio ha avuto vita breve, così come quelli successivi con Sheila Carter e Donna Logan.