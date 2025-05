Negli episodi di Beautiful in onda dal 25 al 31 maggio, Hope manifesterà a Brooke e Liam la volontà di rimanere insieme a Thomas. Inoltre, Zende non tollererà più di essere messo in secondo piano rispetto a R.J. e manifesterà il suo malcontento a Ridge.

Luna, invece, sarà contenta di aver trascorso una piacevole serata con Finnegan e Steffy, mentre Bill intimerà a Sheila di tenersi lontana dalla sua famiglia.

Hope dice a Brooke che nessuno deve intromettersi nella sua storia con Thomas

Hope dirà a Brooke che nessuno dovrà intromettersi nella sua relazione con Thomas: ormai lo riterrà cambiato e non più ossessionato da lei.

La giovane Logan aggiungerà che Liam è sempre stato diviso nei suoi sentimenti tra lei e Steffy. In seguito, Brooke, dopo aver salutato la figlia, si recherà da Thomas e lo inviterà a stare lontano da Hope, temendo per la sua stabilità mentale. Il giovane Forrester, però, rincuorerà Brooke, rispondendole di essere spinto da nobili intenzioni.

Nel frattempo, Steffy, dopo aver appreso dal padre che il nonno è in condizioni disperate, chiederà un consulto medico a Finnegan, il quale però non saprà cosa dirle, non avendo ben chiaro il suo quadro clinico. Successivamente, i due coniugi ceneranno insieme a R.J. e Luna, la quale sarà felice di avere al suo fianco una figura importante come Steffy. Quest’ultima, invece, ringrazierà Nozawa per essere stata vicina al fratello in un momento per lui complicato.

Zende manifesta la volontà di lavorare con Eric

Hope preparerà una serata romantica per Thomas, ma all'improvviso, allo chalet, giungerà Liam e la sua ex gli rivelerà di avere una relazione con il figlio di Ridge, aggiungendo che in futuro potrebbe diventare qualcosa di serio. Spencer cercherà di farle cambiare idea, ma tutto risulterà vano e lei ribadirà di apprezzare l’amore che lui ha sempre dimostrato nei suoi confronti.

Nel frattempo, Ridge spiegherà a un nervoso Zende che è stato Eric a scegliere R.J. per portare a termine la sua nuova collezione. Zende esprimerà a Thomas e Hope la propria delusione per la sospensione della linea Hope For the Future e manifesterà la volontà di lavorare anche lui accanto al nonno.

In tutto questo, R.J. confiderà a Ridge il suo dispiacere per l’ostilità che il cugino mostra nei suoi confronti.

Intanto, Bill incontrerà Sheila al Giardino e la metterà in guardia, intimandole di stare lontana dalla sua famiglia, mentre Finnegan parlerà nuovamente a Li di Poppy e Luna, sperando che possa concedere una possibilità a sua sorella.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Thomas e Steffy sono rimasti sconvolti quando Ridge ha comunicato che Eric è ormai prossimo alla morte. Inoltre, Liam ha invitato Steffy a lasciare Finnegan, ma lei non ha voluto sentire ragioni.

Li, invece, ha chiesto a Poppy e Luna di andare via immediatamente da Los Angeles, ma R.J. si è opposto, ritenendo corretto che la ragazza continuasse lo stage presso la Forrester Creations.