"Come se vivessi a carico suo": queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate da Elisabetta Gregoraci, in risposta a chi la accusa di vivere a spese dell’ex Flavio Briatore. Incalzata dalle domande in un'intervista concessa al Corriere della Sera, la showgirl ha reagito ai pregiudizi che circolano sul suo conto. E per l’occasione non ha risparmiato dichiarazioni sui rapporti attuali con l’ex marito.

Elisabetta Gregoraci risponde ai pregiudizi

"Se vado in un posto: ‘Ah, gliel'ha pagato Briatore il biglietto’. Come se vivessi a carico suo", ha esordito Gregoraci nell’intervista, raccontandosi senza filtri.

Reagendo al j’accuse di chi sostiene che si faccia mantenere da Briatore, la showgirl ha rivendicato di lavorare e di essere economicamente indipendente: "Ma io lavoro, non mi sono mai fermata. La gente parla, però le chiacchiere stanno a zero".

Per lei, l’importante è imparare a lasciarsi scivolare addosso i pregiudizi di ogni tipo, come quello secondo cui avrebbe sposato Flavio Briatore per convenienza e non per amore. Un pregiudizio alimentato da chi stenta a credere che Gregoraci possa essersi innamorata di Briatore, data la differenza di età tra loro. L’intervistata ha tenuto a chiarire che, se non fosse stata innamorata, non sarebbe mai rimasta al fianco dell’ex marito per almeno tredici anni.

Gregoraci e Briatore sono ancora una famiglia con Falco

Nonostante la fine del matrimonio con Briatore, Gregoraci continua a formare una famiglia unita con lui e il loro figlio, Nathan Falco. Il merito è del duro lavoro messo in atto per preservare l’unità familiare. Gli screzi tra gli ex coniugi non mancano mai, ma è ormai una loro priorità mantenere la pace in famiglia.

"Flavio e io siamo come Al Bano e Romina", ha fatto sapere Gregoraci, per poi concludere: "Ci vogliono vedere sempre insieme a tutti i costi. Siamo affiatati e ci punzecchiamo di continuo, dovremmo fare un format TV tipo Casa Vianello".

"Non è che ti lasci ed è subito tutto perfetto", ha quindi proseguito la showgirl, parlando senza filtri e a cuore aperto: "Ci siamo impegnati e abbiamo trovato un equilibrio, mettendo al primo posto nostro figlio".

La cronistoria dell'ultima love story

L’ultima relazione sentimentale di Elisabetta Gregoraci è stata con Giulio Fratini, durata circa due anni. Attualmente, però, lui è legato ad Antonella Fiordelisi.

Per quanto riguarda i motivi della separazione, il settimanale Oggi ha recentemente rivelato che Giulio Fratini "mal tollerava la presenza costante di Flavio Briatore nella vita di Elisabetta", mentre altre fonti sostengono che la gelosia abbia portato Gregoraci a non fidarsi più: "La profonda sensibilità al fascino femminile da parte di Giulio ha più volte scatenato, in privato, la gelosia della Gregoraci".

Dopo la rottura tra Gregoraci e Fratini, in molti si sono chiesti se ci fosse stato un riavvicinamento tra Elisabetta e Flavio, soprattutto dopo il debutto di Questioni di stile, il format in cui i due raccontano la loro quotidianità. Sempre secondo Oggi, Flavio "farebbe i salti di gioia" davanti a un eventuale ritorno di fiamma con l’ex moglie, ma Elisabetta non riuscirebbe più a vederlo nel ruolo di marito.