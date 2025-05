Nelle ultime ore, Helena Prestes è finita al centro delle polemiche sui social. Il motivo?

Tutto ha avuto inizio perché la modella brasiliana ed ex gieffina ha pubblicato su Instagram un contenuto esclusivo, ovvero a pagamento. Alcuni fan si sono subito detti delusi dalla scelta della 34enne, ma lei ha prontamente replicato: "Dovrei forse mettere l'abbonamento a 300 euro al mese?".

La replica di Helena

Nelle ultime ore, Helena Prestes ha dunque condiviso una storia su Instagram visibile solo dietro sottoscrizione di un abbonamento. Cosa significa?

Chiunque voglia vedere determinati contenuti dovrà pagare tre euro al mese. Alcuni fan si sono detti delusi dalla scelta della modella e l'hanno accusata di voler lucrare sul loro sostegno.

In seguito alle numerose polemiche scaturite sul web, Prestes in persona ha deciso di fare chiarezza: "Sono ormai quattro anni che mi diverto a condividere contenuti, cosa cambia adesso? Ho un abbonamento da tre euro al mese, su cui pago anche le tasse, e c'è chi si lamenta? Dovrei forse mettere l'abbonamento a 300 euro solo per offrire qualche contenuto esclusivo?".

Ormai più ho meno 4 anni che mi piace creare e condividere contenuti… cosa cambia?? Da 3 euro mese abbonamento che pago le tasse sopra… si lamentano? Ma dovrei mettere 300€ euro l’abbonamento per un po’ di contenuto esclusivo… ?? Non ho capito …. — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) May 27, 2025

Prestes ha inoltre precisato che la sua scelta non è stata dettata dalla voglia di lucrare sui propri sostenitori, ma semplicemente dalla volontà di condividere solo con i suoi fan dei contenuti personali ed 'esclusivi'.

La decisione di Helena Prestes di pubblicare contenuti a pagamento ha fatto nascere diverse reazioni da parte degli utenti del web. "Amore sei bellissima ma non stai girando una serie su Netflix, quindi atteggiati meno", "Ognuno è libero di vendere ciò che vuole, ma l'ironia sui contenuti a 300 euro è ridicola", "Helena, sono una tua fan e ti consiglio di non mettere in vendita la tua quotidianità. Non si tratta dei tre euro al mese", "Leggere tutte queste critiche per tre euro è ridicolo. C'è gente che si fa pagare molto di più per un incontro", si legge su X in queste ore.

Helena e i 300 euro, possibile stoccata a Zeudi Di Palma

Il fatto che Helena Prestes abbia menzionato la cifra di 300 euro non appare casuale.

Stando al punto di vista di alcuni utenti infatti, la modella potrebbe aver lanciato una stoccata a Zeudi Di Palma.

Quest'ultima ha di fatti lanciato una campagna realizzando il sogno di diventare una tatuatrice: l'ex gieffina ha dato il via a una collaborazione speciale con lo studio Old River Ink, rendendosi disponibile dal 20 al 23 maggio per fare dei tatuaggi al costo, per l'appunto, di 300 euro.

Da quando il Grande Fratello è terminato, l'ex Miss Italia ha più volte fatto parlare di sé per via di alcuni eventi a pagamento. Di recente, Di Palma ha anche organizzato un incontro con i fan al teatro Olimpico di Roma, prevedendo appunto gli ingressi dietro acquisto di apposito biglietto.