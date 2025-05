Ignazio Moser e Andrea Damante hanno sempre avuto un ottimo rapporto, ma nell’ultimo periodo l’amicizia sembrerebbe essere giunta al capolinea. Secondo un retroscena fornito da Gabriele Parpiglia, il legame tra i due si sarebbe incrinato dopo la diffusione di un video in cui si vede Belen Rodriguez accanto a Damante in consolle. Questa complicità potrebbe non essere piaciuta a Ignazio, considerando i rapporti freddi tra Belen e la sorella Cecilia. Da lì, i coniugi Moser-Rodriguez potrebbero essersi "schierati" dalla parte di Giulia De Lellis, e gli auguri affettuosi a Tony Effe sembrerebbero confermare questa ipotesi.

Il retroscena

In occasione del compleanno di Tony Effe, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno deciso di dedicargli un messaggio speciale: "Buon compleanno Tony del nostro cuore, noi ti vogliamo tanto bene." A seguire, la stessa Cecilia ha pubblicato un video in cui sua sorella Belen Rodriguez balla e canta insieme al rapper.

Secondo il retroscena di Parpiglia, il video condiviso da Cecilia potrebbe segnare la fine dell’amicizia storica tra Moser e Damante e fare riferimento al video in cui Belen ballava quando c'era in consolle Damante. Ignazio e Andrea hanno sempre condiviso tutto: vacanze, la passione per il calcio e numerose serate. Lo stesso Damante, in passato, rivelò che lui e Moser erano stati contattati per partecipare in coppia al Grande Fratello Vip nel 2020, ma entrambi rifiutarono l’offerta.

Lo strano intreccio

Ignazio e Cecilia sono sposati dal 30 giugno 2024, mentre Tony Effe è impegnato con Giulia De Lellis, dalla quale avrà una bambina. Cosa c’entra Andrea Damante? Quest'ultimo è fidanzato con Elisa Visari (anche loro sono in attesa del primo figlio), ma in passato ha avuto una lunga e tormentata relazione con Giulia De Lellis: i due si erano scelti a Uomini e Donne, quando Damante sedeva sul trono e una giovanissima Giulia aveva scritto al dating show per partecipare a un incontro al buio.

Il fatto che Cecilia e Ignazio abbiano speso parole d’affetto per Tony Effe e deciso di postare un video di Belen Rodriguez potrebbe significare che i due coniugi si siano schierati con Tony, chiudendo ogni rapporto con Damante.

Ignazio Moser: i motivi dell'assenza sui social

Di recente, i gossip hanno ipotizzato una presunta crisi tra Ignazio e Cecilia, poiché i due coniugi, di punto in bianco, hanno smesso di mostrarsi insieme sui social.

A quanto pare, non ci sarebbe alcuna crisi coniugale: Ignazio avrebbe deciso di sparire dai social semplicemente perché ha subito un grave lutto (è morto un suo amico fraterno) e non se la sentiva di pubblicare foto in cui rideva o sponsorizzava prodotti mentre il suo cuore era distrutto. Il periodo di silenzio di Moser, però, è coinciso con la scoperta della gravidanza di Cecilia Rodriguez, anche se la coppia ha preferito attendere che tutto andasse per il meglio prima di confermare la notizia. Al momento, l’unico nodo da chiarire resta il reciproco unfollow su Instagram tra Ignazio e Belen.