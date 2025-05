Le prime anticipazioni su Il Paradiso delle signore 10 in onda dal prossimo settembre su Rai 1 rivelano che non ci sarà spazio per il ritorno in scena di Maria Puglisi.

Il personaggio interpretato da Chiara Russo, almeno nelle fasi iniziali di questo capitolo, non tornerà a Milano per rifarsi viva nella vita del suo ex fidanzato Matteo Portelli, sempre più cotto di Odile.

Intanto gli sceneggiatori hanno scelto di non sostituire neppure Armando Ferraris: nessuno prenderà il posto di Pietro Genuardi nella soap, dopo la drammatica scomparsa dei mesi scorsi.

Maria non ritorna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le prime trame della decima stagione della soap opera sono state già scritte dagli sceneggiatori: il prossimo 26 maggio ci sarà il primo ciak ufficiale del nuovo capitolo che andrà in onda solo a partire da lunedì 8 settembre nella fascia del primo pomeriggio, dalle 16 alle 16:50 circa, subito dopo La volta buona.

I colpi di scena e gli intrighi continueranno a essere al centro delle trame della fortunata serie italiana che ha saputo appassionare il pubblico, registrando punte del 23% di share in questa annata televisiva.

Le anticipazioni rivelano che non si assisterà al ritorno in scena di Maria Puglisi: per il momento, infatti, la stilista non tornerà a Milano e quindi non ci sarà nessun ritorno di fiamma con Matteo Portelli anche se, Danilo D'Agostino in una intervista su Rai 1, aveva ammesso che gli sarebbe piaciuto riprendere il discorso Maria nelle nuove puntate.

Armando non sarà sostituito nella prossima stagione della soap

Nessun nuovo attore, inoltre, prenderà il posto di Pietro Genuardi nei panni di Armando Ferraris nel corso de Il Paradiso delle signore 10.

Gli sceneggiatori della soap opera, infatti, hanno deciso di non sostituire il celebre e indimenticabile capo-magazziniere del negozio milanese, scomparso prematuramente lo scorso marzo dopo aver lottato contro una leucemia aggressiva che non gli ha dato via di scampo, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli spettatori e degli attori che con Pietro hanno condiviso il set per diversi anni.

La soap Ritorno a Las Sabinas al posto de Il Paradiso in estate

In attesa, poi, di scoprire le nuove new entry che saranno presenti nel cast di questa decima stagione della soap, la Rai ha già trovato la soap che prenderà il posto de Il Paradiso delle signore nel periodo estivo.

Trattasi di Ritorno a Las Sabinas, una nuova serie importata dalla Spagna che andrà in onda da lunedì 12 maggio nella fascia pomeridiana.

La serie terrà compagnia al pubblico da maggio fino a metà agosto, con la messa in onda della prima e unica stagione che è stata realizzata per la piattaforma Disney+.