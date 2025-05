Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 annunciano un evento che porterà grande gioia ai protagonisti. È stato Pietro Masotti a svelare, attraverso una sua storia su Instagram, quanto accadrà nelle nuove puntate. Nella giornata di venerdì 23 maggio, l'attore che interpreta Marcello Barbieri è tornato sul set per la prova trucco, acconciatura e costumi in vista delle nuove puntate in onda da settembre, mostrando anche una nuova location: l'interno di una chiesa, con tanto di fonte battesimale, che verrà quindi usata per il figlio dei coniugi Amato.

Nelle nuove puntate in onda una nuova location: l'interno di una chiesa con la fonte battesimale

Gli attori non possono svelare anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, e quanto fatto da Pietro Masotti rappresenta uno spoiler di un evento prevedibile e scontato, che quindi non sorprende i telespettatori. Nell'episodio finale andato in onda lunedì 5 maggio su Rai 1, Elvira ha dato alla luce il suo primo figlio, e c'era da aspettarsi che il bambino venisse battezzato nelle nuove puntate. Ciò che non era altrettanto chiaro è che sarebbe stata allestita, negli studi Videa, anche la location di una chiesa con tanto di fonte battesimale. Va ricordato, infatti, che negli studi romani dove viene girata la soap di Rai 1 è presente solo la facciata della chiesa, mentre gli eventi esterni, come i recenti matrimoni, non si sono mai svolti al suo interno.

Nelle nuove puntate, quindi, ci sarà questa novità, pensata appositamente per il figlio di Salvatore.

Marcello Barbieri protagonista anche nella decima stagione de Il Paradiso delle signore

Marcello Barbieri sarà presente anche nella decima stagione de Il Paradiso. Sempre nelle sue storie su Instagram, Pietro Masotti ha svelato ai suoi follower di essersi recato sul set della soap pomeridiana di Rai 1 prima dell'inizio delle riprese, previste per lunedì 26 maggio. Il 23 maggio, infatti, l'attore ha tagliato i capelli, la barba e ha fatto la prova costumi per interpretare al meglio il ruolo del direttore del negozio. Non sono trapelati molti indizi sulla trama di Marcello e su quanto accadrà nelle nuove puntate, ma resta ancora da chiarire se Adelaide scoprirà che il suo compagno ha baciato Rosa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha lasciato Milano

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rai 1, Rosa ha scoperto che Tancredi ha ingaggiato Rita come spia per rubare il bozzetto dell'abito disegnato da Botteri. Delusa, Rosa ha preferito lasciarsi tutto alle spalle, lasciando Milano e tornando a vivere da sua madre. Nel frattempo, Mimmo ha salvato la vita a Enrico, che però è rimasto ferito durante una sparatoria. Delia, invece, ha iniziato una storia d'amore con Gianlorenzo, mentre Odile è tornata insieme al suo ex fidanzato Guido.