Mancano pochi giorni all'inizio delle riprese de Il Paradiso delle signore 10, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1 prodotta da Giannandrea Pecorelli per Aurora Tv.

Il cast di questa nuova stagione potrà contare sulla presenza di diversi volti noti e ormai amatissimi dal pubblico della serie, come nel caso di Vanessa Gravina, ma anche su una serie di new entry.

Stando alle indiscrezioni trapelate in queste ore, tra i papabili nuovi ingressi ci sarebbero due attori giovani e noti al pubblico della tv generalista: trattasi di Elia Marangon e Mirko Lorusso.

Al via le riprese de Il Paradiso delle signore 10

Gli appassionati della soap dovranno attendere ancora un bel po' di tempo prima di vedere in onda le nuove puntate nella fascia pomeridiana di Rai 1.

La soap opera riprenderà la sua regolare programmazione a partire dal prossimo 8 settembre ma, intanto, da lunedì 26 maggio riprenderanno le riprese ufficiali di questo decimo capitolo, che si preannuncia particolarmente denso di colpi di scena.

Tra i volti confermati spicca quello di Vanessa Gravina, pronta a vestire ancora una volta i panni dell'astuta contessa Adelaide e con lei tornerà anche il fidanzato Marcello Barbieri, interpretato da Pietro Masotti.

Indiscrezioni cast Il Paradiso delle signore 10: Mirko Lorusso tra le papabili new entry

Anche quest'anno, però, la produzione della soap opera si è messa alla ricerca di nuovi volti da inserire nel cast della decima stagione.

Stando a quanto si apprende, una delle new entry potrebbe essere Elia Marangon, un attore che si è fatto conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione alla fiction Storia di una famiglia perbene, trasmessa in prime time su Canale 5.

Il secondo nuovo volto in lizza per entrare nel cast della soap è Mirko Lorusso che, dopo diversi spettacoli teatrali in giro per l'Italia, si è fatto notare dal pubblico generalista per la fiction Viola come il mare, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Questi due nomi si aggiungono a quello di Simone Montedoro, anche lui dato in lizza come new entry di questa stagione.

La nuova soap estiva di Rai 1 fa crollare gli ascolti

In attesa di avere tutte le anticipazioni ufficiali sul cast della soap opera, l'esperimento di lanciare una nuova serie al pomeriggio, durante i mesi estivi, non sta dando gli effetti sperati.

Le prime puntate di Ritorno a Las Sabinas hanno registrato ascolti nettamente sotto le aspettative, con un calo a 850 mila spettatori per la seconda puntata, che ha registrato appena l'11% di share, ampiamente superata dal daytime de L'Isola dei famosi e da The Family su Canale 5.