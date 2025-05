Le riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore sono iniziate lunedì 26 maggio. Nella decima stagione, in onda da settembre su Rai 1, oltre ai volti noti delle precedenti edizioni, sono previsti nuovi ingressi nel cast. Uno dei nuovi attori sarà Simone Montedoro, che interpreterà il ruolo di Fulvio Rinaldi. In una recente intervista a Di Più Tv, Montedoro ha rivelato che una delle protagoniste perderà la testa per il suo personaggio. Tuttavia, non è ancora stato svelato chi sia la misteriosa donna che si innamorerà di Fulvio.

Fulvio Rinaldi arriva a Il Paradiso delle signore

Come ogni anno, nelle nuove puntate in onda da settembre su Rai 1, il cast de Il Paradiso delle Signore accoglierà nuovi personaggi. Tra questi è certo l’ingresso di Simone Montedoro, volto noto di Don Matteo. L’attore interpreterà Fulvio Rinaldi. Tuttavia, le anticipazioni su Fulvio non rivelano ancora se il personaggio sarà legato al negozio di Marcello Barbieri oppure se le sue vicende avranno a che fare con la Galleria Milano Moda. Sono però le parole dell’attore, rilasciate in una recente intervista al settimanale Di Più Tv, a far intuire che per Fulvio Rinaldi è prevista anche una storyline d’amore.

Fulvio Rinaldi fa perdere la testa a una protagonista de Il Paradiso delle signore

Le parole di Simone Montedoro non lasciano spazio a dubbi: uno dei personaggi femminili si innamorerà di lui. Se nascerà una storia d’amore importante o meno non è ancora dato saperlo, poiché le dichiarazioni dell’attore lasciano intendere che una donna perderà la testa per Fulvio, ma non è detto che il sentimento sarà sincero e ricambiato. Di chi potrebbe trattarsi non si sa ancora. Resta il fatto che l’attore non è un ragazzo, avendo 51 anni, e potrebbe quindi avere a che fare con un personaggio maturo del cast. L’età potrebbe far pensare ad Adelaide. Tuttavia, non sono stati ancora annunciati ulteriori nuovi ingressi nelle prossime puntate, e non è detto che Fulvio Rinaldi abbia a che fare con un volto già noto ai telespettatori de Il Paradiso delle Signore.

Un riepilogo del finale de Il Paradiso delle signore: Mimmo ha salvato la vita a Enrico

Nel finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, andato in onda il 5 maggio su Rai 1, Mimmo ha salvato la vita a Enrico, ma quest’ultimo è rimasto comunque ferito in seguito alla sparatoria. Il dottore si è poi accorto di avere un problema alla mano, ma ha preferito non parlarne con i suoi familiari. Nel frattempo, Delia e Gianlorenzo si sono fidanzati, mentre Elvira e Salvatore sono diventati genitori di un bambino. Agata, invece, ha dichiarato a Mimmo di aver cambiato idea sul suo conto. Marcello e Roberto, infine, hanno deciso di non denunciare Tancredi per il plagio dell’abito di Botteri.