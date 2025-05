Giovedì 8 maggio Vanessa Gravina è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona. L’attrice de Il Paradiso delle Signore ha parlato della sua vita privata e non sono mancati riferimenti alla soap pomeridiana di Rai1. Durante l’intervista, la padrona di casa ha sorpreso la sua ospite con un videomessaggio da parte di Pietro Masotti. Quest’ultimo da anni interpreta Marcello Barbieri, compagno di Adelaide, personaggio interpretato proprio da Vanessa Gravina. Masotti ha chiesto alla collega di spendere belle parole per lui, ma non per il suo personaggio Marcello che, a suo dire, non meriterebbe lo stesso trattamento, evitando di dilungarsi per non incorrere in anticipazioni.

Pietro Masotti manda un videomessaggio a La volta buona a Vanessa Gravina

Proprio durante la chiacchierata, la conduttrice ha svelato all’attrice di avere una sorpresa per lei: un videomessaggio da parte del suo collega Pietro Masotti. Tale gesto ha stupito l’interprete di Adelaide, che ha rivelato di aver sentito il collega proprio quella stessa mattina, senza sospettare che avesse organizzato la sorpresa.

Marcello non merita belle parole: lo spoiler di Pietro Masotti

Pietro Masotti ha ringraziato Vanessa Gravina per il supporto che le ha dato, facendole anche una raccomandazione: "Di' solo cose belle su di me perché un po' me lo merito, e su Marcello invece... anche, anche se lui non se lo merita.

Però non diciamo altro, se no è spoiler". Sembrerebbe quindi che Marcello, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da settembre, farà qualcosa che minerà il rapporto con Adelaide o compirà un’azione che avrà delle conseguenze. Al momento, resta in sospeso un bacio che Barbieri si è scambiato con Rosa, non ancora scoperto da Adelaide. Tuttavia, Masotti non ha chiarito a cosa facesse riferimento.

Le vicende rimaste in sospeso nel finale della nona stagione de Il Paradiso delle signore

La puntata finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore ha lasciato in sospeso alcune vicende, che verranno quindi trattate con le puntate in onda da settembre su Rai 1. Enrico è rimasto ferito durante una sparatoria.

Il medico sembrava non aver riportato gravi conseguenze a un braccio, tuttavia Brancaccio ha notato qualcosa di strano nei movimenti della sua mano. Enrico non ha fatto trapelare nulla ai suoi cari e, pertanto, occorrerà capire nei nuovi episodi se il cardiochirurgo potrà tornare a operare o se riporterà un danno alla mano che gli impedirà di tornare in sala operatoria. La Galleria Milano Moda, invece, è rimasta senza la stilista, poiché Umberto ha licenziato Giulia. Pertanto, nel negozio dovrà arrivare una nuova persona. Nelle nuove puntate, inoltre, si scoprirà anche come sono proseguite le nascenti storie d’amore: Delia e Gianlorenzo, e Agata e Mimmo.