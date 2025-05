Vanessa Gravina è stata ospite della puntata de La Vita in Diretta andata in onda giovedì 1° maggio su Rai 1. L’attrice, che interpreta la contessa Adelaide ne Il Paradiso delle Signore, ha rivelato un'importante anticipazione: all’orizzonte c’è un matrimonio per il suo personaggio. Gravina ha spiegato che si tratta di una sorpresa che verrà svelata nel finale di stagione, in programma il 5 maggio su Rai 1. Tuttavia, questa storyline sarà approfondita all’inizio della decima stagione della soap.

Adelaide sarebbe pronta a sposarsi

Vanessa Gravina ha fatto un vero e proprio regalo ai fan de Il Paradiso delle Signore, rivelando ai microfoni di Alberto Matano un grande spoiler, così lo ha definito lei stessa, sul futuro della contessa Adelaide.

Le parole dell’attrice sono state inequivocabili: senza giri di parole, ha annunciato che, per il suo personaggio, si profila il matrimonio. Tuttavia, Vanessa Gravina non ha svelato se, come sembrerebbe suggerire la trama attuale della soap, le nozze saranno con Marcello, oppure se ci sarà un colpo di scena finale con un inaspettato ritorno di fiamma tra Adelaide e Umberto, il padre di sua figlia Odile.

Fiori d'arancio in vista per Adelaide

Vanessa Gravina ha parlato di un gran finale di stagione per Il Paradiso delle Signore. In merito alla puntata in onda lunedì 5 maggio alle 16 su Rai 1, l’attrice ha dichiarato: ''Gran finale, con una grande sorpresa, che poi scopriremo all’inizio, perché siamo in odore di fiori d’arancio… ma non possiamo rivelare questa cosa, per la contessa".

Ha poi aggiunto con enfasi: "È un grandissimo spoiler". Non sono emersi ulteriori dettagli da parte dell’interprete di Adelaide sul futuro del suo personaggio nella soap pomeridiana. Tuttavia, resta aperta una questione delicata: il bacio tra Marcello, attuale compagno della contessa, e Rosa. Non è escluso che questo tradimento venga scoperto, mettendo così a rischio la stabilità della coppia e aprendo nuovi scenari per la prossima stagione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha ufficializzato la relazione con Marcello

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Adelaide ha affrontato un delicato intervento chirurgico al cuore. Dopo essere scomparsa da Milano per alcune settimane e aver subito l’operazione, la contessa ha deciso di rilasciare un’intervista per rassicurare l’alta borghesia sul suo stato di salute, confermando di essere in piena forma e senza alcun problema.

Ad intervistarla è stata Rosa e, durante la conversazione con la giornalista, Adelaide ha colto l’occasione per ufficializzare la sua relazione con Marcello, spendendo parole d’amore nei confronti del suo compagno. La giornalista è rimasta turbata per le parole della contessa, poiché non è riuscita a dimenticare il bacio che, in passato, ha condiviso proprio con Marcello.