Il daytime dell'Isola dei Famosi, dedicato al nono giorno, si è aperto con un annuncio di Pierpaolo Pretelli: Angelo Famao e Leonardo Brum hanno deciso di abbandonare il gioco. Ma non è tutto, perché anche Camila Giorgi è stata costretta a lasciare temporaneamente Playa Uva per recarsi in infermeria e sottoporsi ad accertamenti medici.

Pierpaolo Pretelli: 'Angelo Famao e Leonardo Brum hanno deciso di lasciare l'Isola'

In occasione del daytime di venerdì 16 maggio, Pierpaolo Pretelli ha annunciato il ritiro di due naufraghi: "Angelo Famao e Leonardo Brum hanno deciso di lasciare l'Isola dei Famosi."

A quel punto, nel video è stato mostrato il momento in cui Angelo ha salutato i concorrenti del suo gruppo.

Subito dopo, ha spiegato le ragioni che l'hanno portato ad abbandonare il reality show: "Mi ero promesso di restare quanto più tempo possibile, per me e per le promesse che ho fatto ai miei parenti e amici, ma ho deciso di ritirarmi. Per me il gioco finisce qua".

Successivamente, anche Leonardo ha fornito la sua versione dei fatti riguardo al ritiro: "Ho chiesto di tornare a casa perché non sto bene. So che mi ero già ritirato una volta e che l'Isola mi ha dato una seconda possibilità, ma voglio capire me stesso. Non sto bene, voglio tornare a casa".

Dal momento che Leonardo era al televoto, la produzione ha provveduto ad annullarlo e rimborserà tutti gli utenti che avevano già espresso la propria preferenza tramite SMS.

Angelo Famao e Leonardo Brum non sono gli unici ad aver lasciato il gruppo dei giovani su Playa Uva. Anche Camila Giorgi è stata costretta ad allontanarsi temporaneamente dai suoi compagni d’avventura per recarsi in infermeria e sottoporsi ad accertamenti medici. Non appena la concorrente riceverà il via libera da parte del medico, potrà tornare nuovamente in gruppo.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso la loro opinione sui recenti avvenimenti all'Isola dei Famosi.

"Credevano di andare in Honduras a fare la bella vita", "Non la sorella di Angelo che ha spostato le nozze e ora si ritrova il fratello a casa!", "Mi auguro che la redazione non li faccia più tornare se ci ripensano, visto che già sono tornati sui loro passi", "Fosse per me, Famao e Brum non andrebbero neanche in studio, visto che si sono ritirati", "La colpa è di chi li ha scelti", "Non parteciperei mai all'Isola dei Famosi, viste le condizioni estreme.

Non mi sento di criticare Angelo e Leonardo, perché in Honduras non si mangia e non si dorme", "Dai che a settembre verranno chiamati al GF. Vedi là, con tutti i comfort, come resistono. Personalmente li manderei a zappare".