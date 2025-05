È ufficialmente partita la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, con un primo rilevante confronto già occorso tra due concorrenti, Mario Adinolfi e Carly Tommasini.

Il primo ha ad un certo punto preso la parola, presentandosi e invitando gli altri naufraghi a confrontarsi con lui in virtù della sua professione (Adinolfi è un giornalista, politico e blogger): la conduttrice Veronica Gentili ha così invitato la modella transgender Carly Tommasini ad avere con lui un dialogo in diretta: "Con Mario in questi giorni ci siamo già confrontati" ha risposto lei.

Il discorso di Adinolfi ai naufraghi

Mario Adinolfi ha deciso di accettare di partecipare all'Isola dei Famosi nonostante il sovrappeso, che potrebbe costituire un ostacolo alle prove di resistenza fisica alla base del gioco.

Rivolgendosi agli altri naufraghi, il diretto interessato ha così spiegato di essere pronto a mettersi in gioco: "I miei compagni sanno che io non sono prestante come tanti di loro, e giuro che vorrei esserlo. Quindi, intanto, vi invidio. Ho delle oggettive fragilità, che avete percepito, e devo dire che ho ricevuto anche molta gentilezza. Mi ha colpito quella dei più giovani, che non mi conoscono quasi per niente".

In un secondo passaggio, Adinolfi ha lanciato un appello ai suoi compagni d'avventura: "Nei momenti di esaltazione, sarò il primo a mettere benzina sul fuoco perché fa parte del mio essere.

Al tempo stesso ci saranno anche momenti per confrontarci su posizioni e idee diverse".

Il commento di Tommasini

In seguito alle parole di Mario Adinolfi, la conduttrice Veronica Gentili ha chiesto a Carly Tommasini di intervenire. Anche perchè, in passato, lo stesso Adinolfi l'ha definita un "uomo triste con il decolleté in silicone": "Beh, abbiamo avuto già l’occasione, in questi giorni, bene o male, di confrontarci o conoscerci in modo molto superficiale, ma vedo già che c’è una grande apertura e volontà di comunicare e vivere l’isola come si vive la vita di tutti i giorni" ha risposto lei.

E ancora: "Cioè, condividendo degli spazi comuni anche con opinioni differenti, ma rispettandoci. Questo, per me, è il vero senso dell’Isola, ed è il motivo per cui sono venuta.

Al di là dei compagni con cui ho costruito un buon rapporto sono contenta di aver intrapreso già un percorso di confronto costruttivo con Mario".

Riassunto prima puntata

La prima puntata dell'Isola dei Famosi si è aperta con lo sbarco dei naufraghi in Honduras.

I concorrenti sono divisi in due gruppi: senior e giovani.

Durante la diretta, i concorrenti si sono sfidati in diverse prove per conquistare la collana di leader. Ma non solo, perché terminata una delle prova è stata effettuata una catena di salvataggio, con Loredana Cannata, Mirko Frezza, Cristina Balistreri e Camila Giorgi ad essere finiti su un'isola deserta.

Per quanto riguarda le nomination, sono invece finiti al televoto: Patrizia Rossetti, Carly Tommasini, Mario Adinolfi e Lorenzo Tano.

I leader della prima puntata sono stati Omar Fantini e Spadino.