A soli tre giorni dall'inizio de L'isola dei famosi un concorrente ha già deciso di abbandonare il programma. Nel daytime in onda venerdì 9 maggio, Angelo Famao ha annunciato il ritiro: "Non mangio e non dormo da giorni". Il cantante neomelodico ha affermato di avercela messa tutta, ma una volta arrivato in Honduras ha compreso che non è l'esperienza adatta a lui.

Le parole di Angelo Famao

Angelo Famao ha annunciato il ritiro dall'Isola dei Famosi.

Il cantante neomelodico ha spiegato di aver affrontato l'esperienza con coraggio e determinazione, ma le cose non sono andate come sperava.

Inoltre ha riferito di essere molto confuso: "Non mangio e non dormo da giorni, non sono lucido".

Infine, il naufrago ha rivelato di essersi tenuto lontano da alcune dinamiche scaturite all'interno del reality show poiché sente che non gli appartengono.

La reazione di alcuni telespettatori

Su X il ritiro di Angelo Famao dall'Isola dei Famosi sta facendo molto discutere sui social, dove non sono mancati i commenti critici.

"Lui ha detto che le cose non sono andate come si aspettava, perché credeva di andare in vacanza su un'isola deserta?", "Angelo in Honduras è durato quanto un gatto in tangenziale", "Famao all'Isola dei Famosi è durato meno di Mario Adinolfi", "Secondo me quella di Angelo è una furbata.

Lui ha accettato il contratto, poi si è ritirato e ora sa di andare in tv a fare le ospitate per tutta la durate del programma", "A me fa ridere che questo dopo tre giorni si è ritirato, dicendo che le cose sono andate diversamente da quello che pensava", "Dice che non mangia e non dorme da giorni, ma cosa credeva di andare in un resort?", "Forse è lui che ha portato l'accendino e per evitare di fare una figuraccia si è ritirato", questi sono alcuni dei commenti scritti dagli utenti del web.

Isola: i naufraghi sono divisi in tre gruppi

Lo scorso mercoledì è iniziata l'Isola dei Famosi. Dopo l'arrivo dei naufraghi in Honduras, i concorrenti sono stati divisi in due gruppi: giovani e senior.

Nel gruppo dei giovani ci sono già stati i primi diverbi: Carly Tommasini è stata accusata di vittimismo.

Intanto il gruppo ha subito un provvedimento disciplinare perché per accendere il fuoco ha utilizzato un accendino trovato casualmente in spiaggia.

Per quanto riguarda i "senior" invece, c'è stata un'accesa discussione tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani.

Intanto, c'è un piccolo gruppo di naufraghi che si trova sull'isola di Montecristo perché durante una catena di salvataggio non sono stati salvati dagli altri concorrenti.