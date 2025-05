Nella giornata di venerdì 16 maggio, i naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno ricevuto un comunicato da parte dello Spirito dell’Isola: i leader delle rispettive fazioni, Omar Fantini per il gruppo dei senatori e Nunzio Stancampiano per il gruppo dei giovani, sono stati mandati in esilio per due giorni sull’isola di Montecristo per aver infranto il regolamento (i senatori hanno passato un tizzone ai giovani per accedere il fuoco). Inoltre, ai senatori è stato anche spento il fuoco.

Omar e Nunzio in esilio

Lo Spirito dell'Isola ha recapitato al gruppo dei senatori residenti su Playa Uva un comunicato contenente un provvedimento disciplinare: "Lo Spirito riconosce che passare il fuoco al gruppo dei giovani, che non ne avevano diritto, è stato un gesto nobile per aiutare dei ragazzi in difficoltà, ma è contro le regole.

Per questo motivo, il vostro fuoco verrà immediatamente spento. Tuttavia, avrete la possibilità di riottenerlo solo se il vostro leader riuscirà a restare due intere giornate sull'isola di Montecristo".

Successivamente, anche il gruppo dei giovani ha ricevuto un comunicato, in cui venivano informati che il loro leader sarebbe finito in esilio per due giorni, poiché è riuscito ad accendere il fuoco senza rispettare il regolamento.

Dunque, i leader Omar e Nunzio sono stati esiliati a Montecristo per due giorni per aver infranto le regole.

Lo Spirito dell'#Isola punisce i Senatori per l'infrazione di ieri togliendo loro il fuoco. Per riottenerlo Omar dovrà passare due giorni su Montecristo. pic.twitter.com/NSYI71PDut — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 16, 2025

Il motivo del provvedimento

Nunzio Stancampiano e Omar Fantini, entrambi leader, sono stati puniti dallo Spirito dell'Isola per motivi diversi, ma accomunati dalla violazione del regolamento del reality show.

Il gruppo dei senatori, lo scorso lunedì, ha vinto la prova ricompensa e ha così ottenuto la possibilità di accendere il fuoco. Nel corso della settimana, Mirko Frezza, vedendo i giovani in difficoltà, ha deciso di passare loro un tizzone per aiutarli ad accendere la fiamma. Poiché Omar non si è opposto a questo gesto, è stato sanzionato con l’esilio.

Per quanto riguarda il gruppo dei giovani, invece, Nunzio ha ricevuto il provvedimento perché consapevole di aver infranto le regole. Durante la seconda puntata, i giovani erano stati esclusi dalla prova ricompensa per ottenere il fuoco, poiché avevano tentato in precedenza di accenderlo con un accendino.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno criticato l'atteggiamento dei naufraghi dell'Isola dei Famosi.

"Scelta giusta per evitare che Mirko indossasse il saio del martire, che era esattamente quello che stava cercando dopo aver fatto il furbetto che se ne frega delle regole", "Vi siete caricati un concorrente (Mirko) che vi darà molto da fare", "Pensavano di andare in un resort", "Sono tutti bravi ad andare all’Isola e poi infrangere le regole. Forse non hanno ancora capito dove si trovano".