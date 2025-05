In queste ore, Amedeo Venza ha riportato su Instagram un retroscena legato all' Isola dei Famosi: "Persone vicine a lui hanno detto che Spadino si è ritirato perché arriva la sua ex come naufraga". Dopo la fine della relazione con Jasmin Salvati, Samuele Bragelli pare che abbia voluto evitare ogni tipo di speculazione sul rapporto visto che i due ex non si sono lasciati in buoni rapporti.

Il retroscena

Martedì 27 maggio, su Instagram l'esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato un retroscena sull'Isola dei Famosi: "Persone vicinissime a Spadino fanno sapere che ha lasciato il programma perché sapeva che sarebbe arrivata come naufraga la sua ex.

Quindi Samuele ha voluto evitare ogni tipo di speculazione sulla vicenda sentimentale e sui motivi che li hanno portati ad interrompere la storia".

Samuele Bragelli ha abbandonato il reality show nella puntata di mercoledì 21 maggio, a causa delle condizioni estreme alle quali sono costretti a vivere i concorrenti. Il diretto interessato ha spiegato alla conduttrice Veronica Gentili che in Honduras non riusciva più ad essere sereno come all'inizio.

Isola dei Famosi: nuovi concorrenti dopo 4 ritiri in 48 ore

I riflettori sul reality si sono accesi 20 giorni fa, ma già sono diversi i concorrenti che si sono ritirati. I primi ad abbandonare il programma sono stati Leonardo Brum e Angelo Famao. A seguire c'è stato il ritiro di Spadino, Nunzio Stancampiano, Camila Giorgi e Antonella Mosetti.

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, su Playa Dos sono pronti a sbarcare nuovi concorrenti: si tratta della modella italo-marocchina Ahlam El Brinis, l'illusionista Jey Lillo e l'ex fidanzata di Spadino, Jasmin Salvati. Per quest'ultima si tratta del terzo reality show, visto che nel 2022 ha partecipato a Ex On The Beach Italia e nel 2023 ha preso parte a Italia Shore.

Gli ultimi aggiornamenti dall'Honduras

Sul sito ufficiale del programma sono stati condivisi gli ultimi aggiornamenti dall'Honduras. Il gruppo dei Giovani e dei Senatori è diventato un unico gruppo e le discussioni sono all'ordine del giorno: Chiara Balistreri ha litigato con Mario Adinolfi, mentre Teresanna Pugliese ha avuto da ridire su Omar Fantini.

Dal canto suo quest'ultimo ritiene che Pugliese e Balistreri tendano ad isolarsi dal resto dei concorrenti. Patrizia Rossetti invece ha rimproverato Teresanna e Chiara per aver utilizzato le materie che potevano servire all'intero gruppo. Mario Adinolfi è stato criticato da alcuni suoi compagni d'avventura per il suo modo di pensare sulle adozioni e sulle famiglie arcobaleno. Infine, i concorrenti hanno avanzato un pronostico su chi verrà eliminato nella quarta puntata.