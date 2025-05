Nella terza diretta dell'Isola dei famosi trasmessa il 21 maggio, il pubblico ha assistito ad altri ritiri che hanno interessato il gruppo dei giovani. A fare scalpore sono stati gli abbandoni di Spadino e Nunzio che quindi, nella pagelle della puntata, meritano una grave insufficienza. Bocciato anche l'inviato Pierpaolo Pretelli, mentre è promossa a pieni voti la conduttrice Veronica Gentili che ha spiazzato tutti con un appello per Gaza.

Spadino e Nunzio si ritirano: voto 3 in pagella

A due settimane dall'inizio, l'Isola dei famosi deve fare la conta dei ritiri.

Dopo i ritiri di Leonardo e Angelo avvenuto nei giorni scorsi, nella diretta del 21 maggio si è assistito ad altri tre abbandoni. In primis quello di Camila Giorgi, costretta a lasciare a causa di motivi personali e familiari. In secondo luogo quelli di Nunzio e Spadino, che hanno deciso di abbandonare il reality a causa dei morsi della fame. In sostanza, i due giovani non hanno resistito alle difficoltà dell'Isola, dimostrando poco carattere e non troppa voglia di combattere contro le prime avversità. Le loro giustificazioni e i loro atteggiamenti sono stati poco convincenti e la loro decisione di ritirarsi è stata accolta con una ovazione da parte del pubblico in studio. Spadino e Nunzio si sono rivelati essere un flop e meritano un 3 in pagella.

Gentili top: il suo appello per Gaza è da 10

Veronica Gentili promossa a pieni voti in questa terza puntata. La conduttrice merita un 10 in pagella non solo per il modo in cui ha ricordato al gruppo dei giovani che l'Isola non è un albergo ma anche e soprattutto quando ha rivolto un accorato appello alle istituzioni italiane ed europee per Gaza affinché facciano di tutto per far giungere aiuti umanitari alla popolazione civile.

Veronica Gentili, con il passare delle puntate, sembra sempre più a suo agio nel ruolo di timoniera dell'Isola e lo ha dimostrato benissimo in questa terza diretta. Ha il piglio giusto, non è mai esasperata o esasperante e taglia corto quando si rende conto che le discussioni tra i naufraghi si stanno allungando troppo.

L'inviato Pretelli è un flop: superflua la sua preferenza

In questa edizione dell'Isola dei famosi il ruolo dell'inviato è affidato a Pierpaolo Pretelli. L'ex "velino" non sembra essere ancora entrato nel suo ruolo e anche nella diretta del 21 maggio non è riuscito a convincere il pubblico a casa. Talvolta è apparso non chiaro nella spiegazione dei giochi ma soprattutto non sembra in grado di riportare ordine e calma in palapa nel momento in cui i naufraghi si mettono a discutere tra loro senza dare retta alla conduttrice. La sua presenza risulta talvolta essere quasi superflua e per questo il voto in pagella per lui è 4.