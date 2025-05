All'Isola dei Famosi ci sono state delle tensioni nel gruppo dei Senatori. Scendendo nel dettaglio, Loredana Cannata si è risentita con Mirko Frezza perché dopo 15 giorni non riesce a ricordarsi il suo nome: "Ti ho grattato la schiena e non ti ricordi neanche il mio nome". Dal canto suo l'attore si è giustificato, spiegando che non si ricorda il nome perché non vanno d'accordo.

Loredana delusa da Mirko

In una clip pubblicata sull'account X dell'Isola dei Famosi è stato mostrato un litigio tra Loredana Cannata e Mirko Frezza.

L'attivista ha detto di esserci rimasta male perché l'attore continua a non sapere il suo nome: "Sono 15 giorni che conviviamo e mi chiami Eleonora e Lorena, è significativo che non riesci a ricordare il mio nome".

Mirko ha risposto: "Se non mi entra in testa vuol dire che il mio cervello l'ha rifiutato, non posso farci niente ognuno ragiona come vuole. Io sto in macelleria, tu in frutteria: siamo due persone diverse". Alle parole di Frezza, Loredana ha immediatamente risposto: "Ti rendi conto che ti ho grattato la schiena e non ti ricordi neanche il mio nome?".

A seguire la naufraga si è sfogata in confessionale: "Con Mirko abbiamo condiviso Montecristo e lui per 10 giorni mi ha raccontato la sua vita. Ad oggi, però, non si ricorda neanche come mi chiamo. Facendo un esempio lui ha detto che di me non gliene frega niente ma che gli interesso solo a livello di strategia perché so costruire le capanne".

"Ancora non ti ricordi come mi chiamo"

Loredana si lamenta di Mirko che continua a chiamarla con il nome sbagliato.#Isola pic.twitter.com/hMxBlmsTVe — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 20, 2025

Lo sfogo di Frezza

In confessionale Mirko Frezza ha fornito la sua versione dei fatti sul litigio con Loredana Cannata: "Mi è diventata davvero pesante la sua presenza.

A me dà fastidio ogni cosa che fa, anche se solamente mi dà il buongiorno o accende il fuoco. Quindi è difficile portare avanti una convivenza in una condizione estrema".

In un secondo momento il naufrago ha commentato con Alessia Fabiani quanto accaduto in precedenza: "Lei dice di essere fatta così, ma è fatta male. Se crede che il Mirko che sto mostrando qui è quello nella vita di tutti i giorni si sbaglia proprio. Io qui sto mostrando solamente l'1% perché di me non sa nulla".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X diversi utenti hanno espresso il loro parere sull'atteggiamento di Mirko Frezza.

"Non Mirko che chiama Loredana con tutti i nomi possibili solo perché gli sta antipatica", "Ma davvero Loredana se la prende perché uno non si ricorda il suo nome?

Che bambina", "Mi dispiace ma Mirko è maleducato, troglodita e primitivo. Come si permette di dire a Patrizia che doveva lavare il coperchio perché è donna?", "Quest'anno all'Isola dei Famosi tra Mirko e Adinolfi, la donna ha proprio una scarsa considerazione", "Io mi chiedo ma chi gliel'ha fatto fare a Loredana".