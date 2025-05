La convivenza all'Isola dei Famosi tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani è partita col piede sbagliato: le due naufraghe hanno avuto una discussione nel corso della prima puntata e nelle ultime ore sono state protagoniste di una nuova querelle.

Mosetti ha in particolare accusato la compagna d'avventura di avere sempre dubitato di lei come persona: "Non ti ho mai considerata a Roma, figuriamoci qui".

Mosetti vs Fabiani

Mentre il gruppo dei "senior" si trovava in momento di relax, è dunque deflagrata una discussione tra Mosetti e Fabiani.

Nel dettaglio, Antonella ha accusato la sua compagna d'avventura di non avere realmente intenzione di chiarire con lei: "Metti sempre zizzania.

Io invece sono sempre vera". Nel momento in cui Alessia ha cercato di replicare, Mosetti ha perso le staffe: "Non ho voglia di perdere tempo con una come te. Non ti ho mai considerata a Roma, figuriamoci qui. Poveraccia".

La discussione è proseguita, con Antonella Mosetti che ha continuato ad inveire: "Scroccona, tiri il sasso e nascondi la mano. Sei cattiva e finta, eri l'amica di mio marito".

La replica di Alessia

"Se fai così sei aggressiva. Io non ti ho detto niente, ma tu mi stai attaccando in modo gratuito" ha replicato Alessia Fabiani.

In un secondo momento, la showgirl si è sfogata con Patrizia Rossetti precisando che in un reality come l'Isola dei Famosi, già complesso di suo per via del format e delle prove di sopravvivenza, non intende perdere ulteriori energie in litigi o discussioni: "Se questa viene qui con quel modo di fare, sbrocco.

Sta solo provocando ma non mi presto a questi giochetti".

Il precedente

Come accennato in apertura, Mosetti e Fabiani si erano già punzecchiate nel corso del primo appuntamento del reality, andato in onda mercoledì 7 maggio.

Nel corso della prima puntata infatti, Alessia Fabiani ha deciso di non salvare Antonella Mosetti durante una catena di salvataggio.

Mentre in sede di nomination Mosetti ha dichiarato di non voler innescare alcuna discussione, in un secondo momento si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: "Capisco che vuoi tornare in auge, ma non usare noi. Sei pazza, non stai bene e il tempo farà vedere chi sei realmente".

Fabiani ha spiegato di non aver salvato Antonella perché da quando sono sbarcate in Honduras Mosetti non si sarebbe comportata in modo cristallino nei suoi confronti: "Ho preferito salvare Cristina, perché lei non mi ha mai degnato di una parola. Non ha neanche dormito con me".