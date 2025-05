In questi primi giorni di convivenza all'Isola dei Famosi, tra i concorrenti, non sono certo mancate le incomprensioni. Nelle scorse ore, Mirko Frezza ha rimproverato Patrizia Rossetti per non aver lavato un coperchio sporco di sabbia. La replica della conduttrice non si è fatta attendere: "Sono arrivata al fuoco e lui mi ha rimproverata per il coperchio. Non è che noi siamo donne e dobbiamo lavare le stoviglie".

Botta e risposta tra Patrizia e Mirko

Playa Uva è divisa in due gruppi: Senatori e Giovani.

In queste ore, Patrizia Rossetti si è lamentata in confessionale per un rimprovero ricevuto da Mirko Frezza.

Tutto è partito da un coperchio sporco di sabbia trovato dall'attore romano: "Non è che un uomo deve pensare a lavare il coperchio. Io non ci penso, non sono capace a fare i piatti". Dal canto suo la conduttrice televisiva ha replicato: "Non ci voleva molto ad andare al mare e lavarlo. A volte le cose si fanno prima a farle che dirle, ma poi che significa la differenza uomo/donna? Non è che noi siamo donne e dobbiamo lavare le stoviglie. Io oggi ho vegliato il fuoco". In confessionale, la naufraga è tornata sull'alterco avuto con Frezza: "Sono arrivata al fuoco e Mirko col suo modo di fare mi ha rimproverato per il coperchio. In quel momento avrei voluto dirgli che non mi interessava nulla".

"Si fa prima a fare le cose che a dirle"

Patrizia è infastidita da Mirko, che si è lamentato per il coperchio sporco ma non ha fatto nulla per pulirlo.#Isola pic.twitter.com/eX3rsOKtRD — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 20, 2025

Alta tensione tra i Senatori, c'entra il cibo

Il botta e risposta tra Mirko e Patrizia non è stato l'unico litigio nel gruppo dei Senatori.

Il razionamento del cibo inizia a diventare sempre più difficile, tanto che Omar Fantini ha ammesso di essersi pentito di aver stipulato un patto con il gruppo dei Giovani: "Se fossimo stati in quelle condizioni avremmo deciso in un altro modo. Aver dato un'ora di fuoco ai ragazzi e una razione di riso a loro, ci sta creando dei problemi a noi".

Dino Giarrusso si è detto in disaccordo: "Noi abbiamo 7 porzioni di riso, ma siamo in 9. Dandola ai ragazzi non abbiamo una porzione a testa". Fin dal primo istante Mario Adinolfi si era detto contrario a stipulare un patto con l'altro gruppo poiché sapeva che i Giovani non avrebbero rispettato i patti.

Isola: arriva una proposta da parte dello Spirito dell'Isola

Intanto su Playa Uva è arrivato un nuovo comunico: lo Spirito dell'Isola ha proposto uno scambio di naufraghi.

Nel dettaglio, due concorrenti volenterosi (uno per i Senatori e uno per i Giovani) dovranno trascorrere 48 ore nel gruppo "avversario".

A fronte dei dissapori avuti con Patrizia Rossetti, Mirko Frezza ha deciso di andare lui nel gruppo dei ragazzi. Carly Tommasini che non riesce a comunicare con i suoi compagni d'avventura invece ha deciso di trascorrere due giorni nel gruppo dei Senatori.