Helena Prestes e Javier Martinez hanno rilasciato un'intervista di coppia ad Azzurra Della Penna per il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 21 maggio. Il pallavolista ha rivelato che la relazione con la modella brasiliana prosegue a gonfie vele, tanto che i due sognano un futuro insieme e vorrebbero mettere su famiglia: "Ogni tanto mi passa per la testa di chiederle di sposarmi".

Le dichiarazioni di Javier

Helena Prestes e Javier Martinez sono ritornati da un viaggio in Egitto.

Il pallavolista ha spiegato che è stato bellissimo fare un viaggio con la modella brasiliana: "Oltre ad essere una compagna di vita è una compagna di viaggio eccezionale".

Martinez ha confidato di essere rimasto senza parole quando la sua fidanzata si è lanciata dalle piramidi e ha fatto l'autostop per farsi riaccompagnare in hotel: "È vero che lei ha fatto Pechino Express, ma quando l'ho vista andare verso il camion sono andato subito da lei in protezione". Martinez è convinto che fare un viaggio insieme è il miglior modo per conoscere una persona, motivo per cui gli piacerebbe andare in Giappone con Helena e poi fare due giorni alle Maldive anche se a breve lì farà molto caldo: "Un mio amico ha fatto la luna di miele in Giappone". Incalzato dal giornalista, Javier Martinez ha affermato: "È vero, ogni tanto mi passa per la testa: vorrei chiederle di sposarmi".

Le dichiarazioni di Helena

A fare eco alle parole di Javier Martinez ci ha pensato Helena Prestes.

La modella brasiliana ha spiegato che lanciarsi col paracadute dalle piramidi era il suo sogno che custodiva nel cassetto: "Questo è stato il mio 23° lancio col paracadute. Le piramidi fanno anche paura , quando entri al loro interno senti un'energia particolare". In merito alla relazione con Martinez, Helena ha detto: "Javi è super attento e disponibile. Ogni volta che c'è un imprevisto, si rimbocca subito le maniche per trovare una soluzione". Infine, la diretta interessata ha affermato: "La proposta di matrimonio ancora non è arrivata" .

Le tappe della storia d'amore degli 'Helevier'

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello , anche se in principio entrambi avevano flirtato con altre persone, lei con Lorenzo Spolverato e lui con Shaila Gatta.

Giorno dopo giorno, la modella ha iniziato a corteggiare Martinez e quest'ultimo ha capito di ricambiare il sentimento quando Prestes è stata eliminata dal reality show . Al momento del ripescaggio di Helena, i due coinquilini hanno iniziato a trascorrere sempre più tempo insieme fino a diventare inseparabili.