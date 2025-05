Manuel mostrerà a Jana la lettera per Gregorio che lascerà alla taverna nella puntata de La Promessa di martedì 13 maggio, ma non le dirà la data dell'appuntamento.

Le anticipazioni rivelano che Manuel farà di tutto per evitare di esporre Jana al pericolo e per questo non le farà sapere quando incontrerà Gregorio. Nel frattempo, Pelayo proporrà a Catalina di rispondere alle domande dei giornalisti per parlare della loro storia d'amore. Un un primo momento la ragazza rifiuterà, ma quando vedrà Cruz opporsi all'intervista deciderà di accettare per farla infuriare.

Gregorio non si presenterà al mattatoio

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel sarà deciso a risolvere la situazione di Pia. Il marchesino si recherà a Lujan al macello per incontrare Gregorio e parlare con lui. Ad un certo punto, Manuel si accorgerà della presenza di qualcuno, ma non sarà l'ex maggiordomo del palazzo. Il marchesino vedrà Jana che gli dirà di averlo seguito perché temeva per la sua vita. Manuel riuscirà a convincere la cameriera a nascondersi, perché se Gregorio dovesse vederla non si fiderebbe più di lui. Dopo una lunga attesa, Gregorio non arriverà all'appuntamento. Più tardi, Manuel spiegherà a Jana che ha scritto una lettera per Gregorio e ha intenzione di lasciarla alla taverna.

Il marchesino dirà alla sua amata che ha dato un altro appuntamento a Gregorio, ma non vuole che lei sappia quando accadrà per evitare che lo segua ancora.

L'intervista a Catalina e la rabbia di Cruz

Nella puntata de La Promessa di martedì 13 maggio, Pelayo mostrerà a Catalina un telegramma appena arrivato da parte della redazione di un quotidiano. Il conte spiegherà alla ragazza che i giornalisti vorrebbero delle dichiarazioni sulla loro relazione. Catalina si rifiuterà di parlare con gli stessi giornalisti che hanno deriso lei e Pelayo pochi mesi prima, ma presto cambierà idea. Cruz, infatti, si opporrà con fermezza all'idea di un'intervista e questo spingerà Catalina ad accettare. La figlia di Alonso deciderà di parlare con i giornalisti solo per fare qualcosa di sgradito alla marchesa.

Cruz sarà furiosa e come sempre sfogherà la sua rabbia con Alonso che non riuscirà in alcun modo a costruire un dialogo con sua moglie.

Cruz non vede l'ora di liberarsi di Catalina

Catalina sta dando un'altra possibilità a Pelayo, ignara che il conte le stia ancora mentendo. Catalina, infatti, non sa che Cruz in passato ha obbligato Pelayo a corteggiarla per allontanarla dal palazzo. La marchesa non sopporta più la presenza di Catalina a La Promessa ed è disposta a tutto pur di liberarsene. Qualche mese fa, Cruz ha parlato con i giornalisti della rottura tra Pelayo e Catalina dando vita a uno scandalo. I giornali hanno riportato le dichiarazioni della marchesa che descriveva Pelayo come un uomo senza carattere, mentre Catalina era definita come una despota spudorata.

Gli articoli sui giornali sono usciti con delle vignette che ritraevano Catalina con i baffi e per diverso tempo lei e Pelayo sono stati derisi pubblicamente. Per la ragazza è stato un affronto insopportabile, tanto che ha deciso di lasciare il palazzo per trasferirsi nell'hangar.