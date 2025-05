Manuel dichiarerà ad Alonso che è pronto a rinunciare al suo titolo pur di stare con Jana nella puntata de La Promessa di giovedì 29 maggio: "Non me ne importa niente del marchesato", urlerà.

Le anticipazioni rivelano che Alonso non riuscirà a far ragionare Manuel che sarà sempre più deciso a sposare Jana. Nel frattempo, la notizia arriverà ai piani bassi grazie a Teresa che assisterà alla scena dell'annuncio del marchesino. Petra non sarà sorpresa come gli altri e spiegherà che Jana è un'arrivista e si aspettava una mossa simile.

Alonso in crisi per la decisione di Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Manuel annuncerà alla famiglia che ama Jana e la sposerà. Le dichiarazioni del marchesino a cena lasceranno tutti senza parole e Alonso vorrà parlare subito da solo con suo figlio. Il marchese non sarà per nulla comprensivo con Manuel e lo metterà di fronte alle sue responsabilità. "Dovevi parlarne prima con tua madre e con me", rimprovererà Alonso. Il marchesino spiegherà a suo padre che se ne avesse parlato loro non avrebbero capito. "Cruz ha impedito le mie nozze", dirà rivelando che è stata la marchesa a rovinare i suoi piani. Il marchese non potrà fare altro che appoggiare sua moglie, ma Manuel non mollerà: "Quello che voglio è sposarmi con Jana".

Alonso si sentirà ferito quando suo figlio gli farà notare che le cose tra lui e Cruz non funzionano e quindi non può prendere loro come esempio. I toni si faranno accesi: "Sei l'erede del marchesato" urlerà Alonso tentando di far leva sulle responsabilità di Manuel rispetto alla famiglia. "A me non importa niente del marchesato", ribadirà il ragazzo, dimostrando che nulla potrà fargli cambiare idea. Alonso tratterrà a stento le lacrime quando Manuel gli dirà che è disposto a rinunciare a titolo pur di stare con Jana.

Petra non sarà sorpresa dall'annuncio di Manuel

Nella puntata de La Promessa di giovedì 29 maggio, Teresa arriverà in cucina dai suoi colleghi con una faccia sconvolta. Tutti le domanderanno cosa sia accaduto e la ragazza inizierà a raccontare quanto ha visto a cena poco prima.

"Manuel ha annunciato che sposerà Jana", dirà nello stupore generale. Lope non riuscirà a credere che la cameriera abbia nascosto così bene il suo amore, ma Petra non sarà affatto sorpresa. "Quella ragazza è molto ambiziosa e mi aspettavo che prima o poi avrebbe giocato le sue carte", dirà la governante. Candela scoppierà a ridere, pensando ad uno scherzo, ma presto si renderà conto che è tutto vero.

La fine delle nozze per Alonso e Cruz

Alonso sta attraversando un momento molto difficile a causa delle incomprensioni con sua moglie. Cruz ha lasciato Alonso: "Mi hai tradita con la mia migliore amica". La marchesa ha deciso che lei e Alonso continueranno ad essere una coppia solo per il pubblico, evitando uno scandalo, ma il loro matrimonio per lei è finito.

Alonso soffre molto per questa situazione e ha provato più volte a ricucire il rapporto con Cruz. Il marchese ha baciato Maria Antonia e se n'è pentito subito dopo, ma Lorenzo ha sfruttato l'occasione per dividere Cruz da suo marito. Il capitano è andato da sua cognata e le ha rivelato il tradimento provocando una frattura insanabile.