Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un tragico evento destinato a scuotere gli animi dei protagonisti in un giorno di festa. Durante la cerimonia per il battesimo dei gemelli di Catalina, Eugenia arriverà armata e Curro si accorgerà troppo tardi delle intenzioni dalla madre adottiva. Non è ancora noto chi rimarrà ferito, ma il giovane sarà disperato, sprofondando nello sconforto più totale.

Ci saranno inoltre nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte di Jana, poiché sarà proprio Curro a scoprire ulteriori dettagli su quanto accaduto alla sorella, confessando tutto a Pia.

Eugenia arriva al battesimo dei gemelli con un'arma

Catalina e Adriano sono diventati genitori di due gemelli e, per i piccoli, verrà celebrato il battesimo. Per il giorno di festa, la chiesa sarà decorata con fiori e gli ospiti saranno felici per il lieto evento: tutto farà pensare a una cerimonia serena. Tuttavia, Catalina avvertirà uno strano presentimento a causa del comportamento instabile di Eugenia. Quest’ultima, infatti, manipolata da Lorenzo e Leocadia, si presenterà armata alla celebrazione, in preda a uno stato di confusione mentale. Curro si accorgerà del pericolo troppo tardi per poter intervenire. Le anticipazioni spagnole de La Promessa non rivelano ancora se Eugenia sparerà a qualcuno dei presenti o se rivolgerà l’arma contro se stessa.

Una fotografia di quanto accadrà mostra Leocadia con lo sguardo disperato rivolto a terra, così come Alonso. Sembra quindi che qualcuno sarà ferito, ma la sua identità non è stata ancora rivelata. Resta il fatto che Curro sarà sconvolto dal dolore per quanto accaduto e cadrà in una profonda depressione.

Curro indaga sull'omicidio di Jana

Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano inoltre nuovi sviluppi nelle indagini sull'omicidio di Jana. Curro, infatti, sarà ossessionato dal desiderio di scoprire nel dettaglio cosa sia accaduto a sua sorella e chi possa averle tolto la vita. Il suo stato d’animo sarà talmente provato che, esausto e sopraffatto, crollerà in lacrime davanti ad Angela.

Durante le indagini, Curro scoprirà qualcosa di importante che potrebbe rappresentare una svolta, confessando tutto a Pía. Questo evento segnerà un passo fondamentale verso la risoluzione del mistero legato all’omicidio di Jana.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cruz ha letto gli appunti di Maria

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Manuel e Jana si sono recati all’eremo per sposarsi, ma Cruz li ha sorpresi, mandando a monte le nozze. La marchesa, infatti, è venuta a conoscenza delle intenzioni dei due fidanzati grazie a Petra, che le ha fatto leggere gli appunti di María, contenenti una storia ispirata agli inquilini della tenuta.

Nel frattempo, Catalina ha confessato a Pelayo di essere incinta, lasciando il conte distrutto dal dolore, consapevole di non essere lui il padre.