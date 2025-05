Petra chiamerà Santos con il nome di Feliciano in un momento di affetto nella puntata de La Promessa in onda sabato 10 maggio.

Le anticipazioni rivelano che Petra si preoccuperà per Santos, rientrato al palazzo dopo una caduta nel fiume. Mentre lo aiuterà ad asciugarsi, la governante si comporterà con lui come se fosse suo figlio. Teresa e Maria noteranno tutto, ma nessuna avrà il coraggio di intervenire.

Ancora scontri tra Catalina e Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Santos riceverà da Ricardo l'incarico di andare a prendere la legna con gli altri ragazzi.

Petra disapproverà questa iniziativa, ma Santos le spiegherà che non può tirarsi indietro e la governante ammetterà che spetta a Ricardo gestire i lacchè. Dopo qualche ora, Santos e Marcelo torneranno stravolti e fradici, spiegando che sono caduti nel fiume. Vedere Santos in quello stato farà preoccupare Petra, che si affretterà a procurargli una coperta per asciugarsi. La governante sarà molto amorevole con Santos e in un eccesso di zelo arriverà a confonderlo con Feliciano, chiamandolo con il suo nome. Maria e Teresa spalancheranno gli occhi nel vedere che Petra tratta il valletto come se fosse suo figlio, ma nessuno avrà il coraggio di correggerla. Nel frattempo, Catalina sarà ostile nei confronti di Alonso e lui si accorgerà subito della tensione.

Il marchese chiederà a sua figlia di comprendere la sua decisione sull'attività delle marmellate e le spiegherà i motivi che lo hanno portato a escluderla. Lei, però, non avrà voglia di ascoltarlo e gli risponderà che sa già che dietro tutto c'è Cruz.

La brutta delusione di Maria

Nella puntata de La Promessa in onda sabato 10 maggio, Maria sarà molto felice perché incontrerà Salvador. La ragazza andrà in cucina di ottimo umore e racconterà ai suoi amici che non vede l'ora di stare un po' con il suo fidanzato. Presto, però, Jana porterà un pacchettino per Maria, che cambierà decisamente il suo umore. Salvador le invierà delle caramelle, ma nel pacchetto ci sarà anche un biglietto in cui le dice che non potrà recarsi al loro appuntamento.

Il ragazzo spiegherà che il conte ha avuto un imprevisto e non può più concedergli la giornata libera. La delusione per Maria sarà evidente e i suoi amici proveranno a consolarla.

Il legame tra Santos e Petra

Petra e Santos hanno costruito un rapporto speciale sin dall'arrivo del ragazzo a La Promessa. A unirli, oltre alla passione per il loro lavoro, c'è sicuramente un vuoto affettivo. Petra ha perso suo figlio che aveva la stessa età di Santos e svolgeva il suo stesso lavoro. Santos, invece, è cresciuto senza madre e questo ha influenzato molto il suo carattere. La governante e il valletto sono diventati sempre più complici, ma tra loro non sono mancati i piccoli screzi. Quando a Santos giunta voce che Petra vedesse in lui suo figlio, è stato molto duro con la governante. Il litigio, però, si è risolto poco dopo, quando Petra ha chiarito che nessuno sostituirà mai il suo Feliciano. A quanto pare, però, la governante si smentirà nei prossimi giorni.