Santos si ammalerà e sarà costretto a letto con la febbre nella puntata de La Promessa di domenica 11 maggio. A sostituirlo nel lavoro sarà Marcelo.

Le anticipazioni rivelano che Petra verrà a sapere delle condizioni di Santos e si preoccuperà molto per lui. Nel frattempo, la madre di Vera chiederà l'aiuto di Lope per scrivere il suo libro di ricette. Candela e Simona si divertiranno a ironizzare sulla visita della duchessa, ignare che si tratti proprio della madre di Vera.

Il raffreddore di Santos farà preoccupare Ricardo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Santos si ammalerà dopo aver avuto un piccolo incidente al fiume.

Durante il lavoro, lui e Marcelo cadranno in acqua e torneranno al palazzo completamente bagnati, che causerà un brutto raffreddore a Santos. Il ragazzo sarà costretto a letto con la febbre alta e la tosse. Ricardo concederà a suo figlio un giorno di riposo e Santos lo ringrazierà, ma gli dirà che non è necessario chiamare un medico. Marcelo preparerà una tisana con miele per alleviare il mal di gola, ma i rimedi naturali sembreranno non funzionare per il ragazzo. Ricardo affiderà a Marcelo il compito di occuparsi di Curro al posto di Santos. Nel frattempo, Petra ordinerà a Teresa di lavare la biancheria e sarà molto dura con lei, lasciando intendere che tra loro non tornerà mai più il rapporto di prima.

Il tono di Petra si farà ancora più severo quando scoprirà che Marcelo sostituirà Santos come valletto. La governante verrà a sapere che il ragazzo si è ammalato e sarà visibilmente preoccupata per lui.

Lope aiuterà la duchessa a scrivere il libro

Nella puntata de La Promessa in onda domenica 11 maggio proseguirà il soggiorno di Amalia al palazzo. La madre di Vera continuerà a fingere di dover scrivere un libro di ricette e Lope le spiegherà il procedimento della preparazione dei piatti. Nel frattempo, Simona e Candela chiacchiereranno del nuovo incarico ricevuto dal cuoco e in quel momento Vera entrerà nella cucina in cerca del suo fidanzato. Le due cuoche si divertiranno a ipotizzare che la duchessa voglia portare Lope al suo palazzo come cuoco personale.

Vera non apprezzerà l'umorismo delle due donne che, ignorando che la duchessa sia sua madre, le diranno di stare in guardia perché potrebbe rubarle il fidanzato. Petra interromperà i discorsi di Simona e Candela, chiedendo di parlare con Romulo, visto che Lope e la duchessa hanno occupato il suo studio.

Petra rivede in Santos il suo amato Feliciano

Nelle puntate precedenti, Petra ha chiamato Santos con il nome di Feliciano sorprendendo tutti. La governante non si è neanche accorta dell'errore e ha continuato a rivolgersi al ragazzo come se fosse suo figlio. Per Petra è stato solo un attimo di smarrimento? Per il momento non è ancora chiaro, ma quando ha visto Santos arrivare a La Promessa fradicio si è subito offerta di asciugarlo con la premura che solo una madre può avere. Maria e Teresa hanno assistito alla scena imbarazzate, ma nessuno ha avuto il coraggio di correggere Petra.