Petra farà chiamare un altro medico per Santos nella puntata de La Promessa di mercoledì 14 maggio, per dargli le cure che non ha avuto Feliciano.

Le anticipazioni rivelano che Teresa andrà a vedere come sta il valletto e Petra la accuserà di essersi rifatta una vita troppo presto. Le parole della governante feriranno molto la ragazza che andrà via senza riuscire a trattenere le lacrime.

Feliciano ancora nei pensieri di Petra

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la salute di Santos non migliorerà e questo farà preoccupare la governante.

Petra rivivrà l'incubo della perdita di Feliciano e non si darà pace, tanto da andare contro Ricardo. Senza tenere conto dell'invito a farsi da parte che gli aveva fatto il maggiordomo, Petra chiamerà un altro medico. Sarà evidente che la governante vorrà farà tutto il possibile per far stare meglio Santos, perché suo figlio Feliciano ha perso la vita proprio a causa delle cure inadeguate che aveva ricevuto. Il medico visiterà subito Santos e Petra gli dirà che il suo collega ha già diagnosticato un'infezione polmonare. "Perché mi ha chiamato, allora?" chiederà il medico alla governante che gli spiegherà che voleva un altro parere. Scocciato, il dottore si metterà al lavoro e prescriverà delle medicine per Santos.

Lo scontro tra Teresa e Petra

Nella puntata della soap di mercoledì 14 maggio, Teresa busserà alla porta di Santos per sapere come sta. La ragazza vedrà Petra occuparsi del ragazzo con amore e non potrà fare a meno di parlare di Feliciano. Petra continuerà a ricordare la condizione di abbandono in cui era stato lasciato suo figlio e Teresa la inviterà ad andare avanti. A quel punto la governante attaccherà Teresa dicendole di essere senza cuore per aver sposato un altro ragazzo a pochi mesi dalla morte di Feliciano. Teresa si sentirà profondamente ferita, ma non potrà reagire alle accuse di Petra e non riuscirà a trattenere le lacrime. La ragazza spiegherà che non poteva restare da sola per tutta la vita, ma Petra le risponderà che non le avrebbe mai chiesto questo.

La governante farà capire a Teresa che la sua fretta nel rifarsi una vita le fa pensare che il suo amore per Feliciano non era autentico.

Il ritorno di Teresa e la brutta sorpresa per Petra

Nelle puntate precedenti, Teresa è arrivata al palazzo dopo un periodo trascorso al servizio della duchessa. Per Petra è stata una grande gioia riabbracciare la sua cara nuora che è stata accolta dai colleghi nel migliore dei modi. Tutto è cambiato, però, quando Teresa ha presentato suo marito Marcelo, annunciando che si era sposata. Petra non ha potuto accettare l'idea che Teresa si sia rifatta una vita dopo la perdita di Feliciano che sembrava averla segnata così tanto. La governante inizierà a pensare che Teresa abbia sempre mentito con suo figlio e che il suo amore per lui non è mai stato sincero. Marcelo è stato assunto da Ricardo e Petra adesso dovrà convivere con il nuovo marito di Teresa, colui che ha preso il posto del suo amato figlio.