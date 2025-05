Cruz riceverà una cartolina da parte di Maria Antonia nella puntata de La Promessa di domenica 18 maggio, ma non la leggerà.

Le anticipazioni rivelano che Manuel e Romulo parleranno dell'incontro con Gregorio sperando per il meglio. Teresa, invece, riceverà le lamentele di Romulo sul lavoro di Marcelo e Maria la metterà in guardia su suo marito. La cameriera rivelerà a Teresa di aver visto Marcelo in compagnia di altre domestiche.

La speranza di Romulo e Manuel per Pia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel rischierà la vita per liberare Pia da Gregorio.

Il marchesino incontrerà il marito della ex governante per chiedergli di partire e poi tornerà al palazzo per parlare con Romulo. Manuel metterà al corrente il maggiordomo sul suo incontro con Gregorio e gli esprimerà le sue perplessità. Il ragazzo spiegherà che ha offerto del denaro in cambio della partenza di Gregorio e gli ha dato un altro appuntamento per consegnarglielo. Romulo e Manuel non potranno fare altro che sperare che tutto vada secondo i piani e che Gregorio decida di lasciare in pace Pia. Nel frattempo, Cruz riceverà una cartolina da parte di Maria Antonia, ma non la leggerà. Margarita sarà molto curiosa di sapere come sta l'amica della marchesa, ma Cruz taglierà corto dicendole che se fosse stata male le avrebbe mandato un telegramma.

Pelayo, invece, telefonerà ai giornalisti per annullare l'intervista che era stata fissata per lui e Catalina.

Marcelo deluderà sempre di più Teresa

Nella puntata de La Promessa di domenica 18 maggio, Romulo prenderà da parte Teresa per parlarle di Marcelo. Il maggiordomo esordirà ricordando a Teresa che Marcelo ha sostituito Santos che si era ammalato, ma aggiungerà subito di non essere affatto contento del lavoro svolto dal ragazzo. "La mia fiducia non è illimitata", dirà Romulo chiedendo a Teresa un cambiamento importante da parte di suo marito. La ragazza sarà mortificata e rimprovererà duramente Marcelo, ma le brutte sorprese per lei non finiranno qui. Poco dopo, infatti, Maria la metterà in guardia su Marcelo, dicendole di averlo visto chiacchierare in modo interessato con delle domestiche.

Manuel vuole restituire la libertà a Pia

Nelle puntate precedenti, Manuel ha parlato a Jana del suo piano per sbarazzarsi di Gregorio. Il marchesino ha spiegato la sua intenzione di chiedere al marito di Pia di lasciare Lujan in cambio di denaro. Jana, preoccupata per Manuel, lo ha seguito all'appuntamento ma Gregorio non si è presentato. Successivamente, il marchesino ha scritto una lettera per Gregorio in cui gli ha dato un altro appuntamento, ma questa volta ha evitato di dire a Jana il luogo e la data dell'incontro per proteggere la sua incolumità.