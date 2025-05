Simona e Candela riveleranno alla duchessa che Vera e Lope sono fidanzati nella puntata de La Promessa di venerdì 9 maggio.

Le anticipazioni rivelano che le due cuoche racconteranno alla madre di Vera tutta la storia di sua figlia, ignorando il legame tra le due. Simona e Candela, inoltre, inviteranno Lope a parlare della sua relazione con la cameriera. Nel frattempo, Teresa inviterà Marcelo ad impegnarsi di più sul lavoro.

Lope in imbarazzo a causa delle cuoche

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la madre di Vera tornerà al palazzo con lo scopo di riprendersi sua figlia ma non ci riuscirà.

Vera dirà alla duchessa di Carril che la sua vita ormai è lì e non tornerà indietro. A quel punto, Amalia inventerà una scusa per poter vedere Vera il più possibile e racconterà ai marchesi di voler scrivere un libro di ricette. Con questo pretesto, la duchessa di Carril avrà libero accesso alle cucine del palazzo senza destare alcun sospetto, ma Vera non sopporterà l'ingerenza di sua madre. Per farle pagare l'iniziativa avuta, Vera proporrà alla duchessa una ricetta molto difficile e poco raffinata, ma Amalia non si tirerà indietro e svolgerà i suoi compiti nel migliore dei modi. A fine giornata, Simona e Candela si tratterranno con Amalia per farle assaggiare il loro piatto e si lasceranno andare a qualche confidenza.

Le due cuoche inizieranno a parlare di Vera, ignare di avere di fronte sua madre. Candela e Simona spiegheranno che al suo arrivo, Vera non era molto amata perché tutti pensavano che avesse rubato il posto di lavoro a Maria. Candela racconterà che con il passare del tempo la ragazza ha saputo farsi voler bene e adesso è ammirata da tutti. Le due cuoche non tratterranno i pettegolezzi e confideranno alla duchessa che al palazzo è nata anche una storia d'amore tra Vera e Lope.

Marcelo prometterà più impegno a Teresa

Nella puntata de La Promessa di venerdì 9 maggio, la duchessa di Carril sarà spiazzata dalla rivelazione di Candela e Simona. Le due cuoche metteranno in imbarazzo Lope chiedendogli di parlare alla duchessa di Vera, ignorando che la donna è sua madre.

Il cuoco sarà molto timido e a spiegare tutta la sua storia d'amore ad Amalia saranno ancora Candela e Simona. Nel frattempo Teresa parlerà con Marcelo e gli chiederà di impegnarsi il più possibile nel suo lavoro. "Se commetti un errore ne andrò di mezzo anch'io", dirà in lacrime Teresa al ragazzo che sembrerà dispiaciuto di non essere partito con il piede giusto. Marcelo chiederà a Teresa di avere fiducia in lui e prometterà di impegnarsi di più per migliorare.

Lope ha compreso e accettato la storia di Vera

Nelle puntate precedenti, Lope ha conosciuto tutta la storia di Vera. Quest'ultima ha spiegato al suo fidanzato che la duchessa di Carril è sua madre e che lei è scappata dal palazzo per proteggersi da suo padre.

Vera ha raccontato che il duca ha imbrogliato tante persone e lei ha fatto uscire tutto allo scoperto, facendolo infuriare. Lope è stato molto comprensivo con Vera anche se in un primo momento è sembrato spaventato dall'enorme differenza sociale che li separa. Vera ha assicurato che non tornerà mai alla sua vecchia vita e ha chiarito che non c'è da avere nessuna paura.