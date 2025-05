Pelayo sarà furioso con Catalina dopo aver scoperto che è incinta di Adriano nella puntata de La Promessa, in onda sabato 31 maggio.

Le anticipazioni rivelano che Catalina proverà a raccontare a Pelayo della sua relazione con Adriano, ma il conte non vorrà ascoltarla e non riuscirà a perdonarla per essere stata con un altro uomo. Nel frattempo, i De Lujan discuteranno su come comportarsi con Manuel e Jana.

Il racconto di Catalina e la rabbia di Pelayo

Le anticipazioni de La Promessa annunciano problemi in arrivo per Catalina e Pelayo, che, dopo un breve periodo di serenità, dovranno attraversare una brutta crisi.

Tutto avrà inizio quando la figlia di Alonso si renderà conto di essere incinta e non potrà nasconderlo a Pelayo. Quest'ultimo, non essendo mai stato in intimità con Catalina, andrà su tutte le furie, perché sarà ovvio che la ragazza sia stata con qualcun altro durante il loro periodo di lontananza. Catalina non sopporterà la distanza che Pelayo metterà nuovamente tra loro e proverà a rimediare, supplicandolo di ascoltare quello che ha da dirgli. La ragazza inizierà a raccontare la storia dal trasferimento nell'hangar, spiegando a Pelayo di aver passato delle settimane in cui si è sentita molto sola. Catalina proseguirà raccontando dell’arrivo di Adriano, imposto da Tadeo come apprendista mezzadro.

La ragazza spiegherà che Adriano attraversava un periodo difficile ed era rimasto orfano e per questo ha deciso di aiutarlo.

La preoccupazione dei De Lujan per le intenzioni di Manuel e Jana

Nella puntata de La Promessa di sabato 31 maggio, Catalina confiderà a Pelayo che tra lei e Adriano era nata una forte amicizia. "Mi ha aiutata a stare meglio", dirà Catalina, mentre il conte le urlerà contro con rabbia: "Si tratta di una storia molto volgare". La ragazza proverà a spiegare che tra lei e Adriano è finita proprio perché ha capito di amare ancora lui, ma Pelayo non riuscirà a trattenere la rabbia sapendo che Catalina aspetta un figlio da un altro uomo. Il conte chiederà alla ragazza di tacere, perché non ha intenzione di ascoltare i dettagli del suo tradimento.

Nel frattempo, i De Lujan si riuniranno per parlare dell'annuncio di Manuel che ha detto a tutti di amare Jana. I signori penseranno a come affrontare questa situazione che creerà certamente un grande scandalo in società.

Il ritorno di Pelayo e Catalina al palazzo

Nelle puntate precedenti, Catalina e Pelayo sono tornati a La Promessa, decisi a ricominciare la loro relazione. Nonostante la diffidenza dei marchesi, i due ragazzi sono andati avanti per la loro strada e hanno ripreso anche un posto nella società. Per rimediare ai pettegolezzi sulla fine della loro relazione, Pelayo e Catalina si sono presentati a una festa uniti ed eleganti e la stampa non ha potuto fare altro che parlare bene di loro. L'armonia, però, è stata interrotta dalla notizia inaspettata della gravidanza di Catalina che all'improvviso ha rimesso tutto in discussione.