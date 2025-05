Santos metterà alle strette Ricardo nella puntata de La Promessa di giovedì 5 giugno: "Hai mentito, mia madre non è deceduta di tubercolosi".

Le anticipazioni rivelano che Santos esigerà delle spiegazioni da suo padre, che si è contraddetto e ha fornito a Romulo un'altra versione sulla morte di sua moglie. Nel frattempo, Margarita rimanderà la prova dell'abito da sposa e Ayala sarà furioso con lei. Infine, Pelayo chiederà a Catalina di parlare con Adriano, il padre di suo figlio.

Jana da sola contro Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'arresto di Manuel sconvolgerà tutta la famiglia.

Jana sarà sconvolta e la sua vita a palazzo diventerà ancora più dura. Cruz non perderà occasione per umiliarla e lei non avrà più l'appoggio del marchesino a sostenerla. Nel frattempo, Santos affronterà Ricardo e pretenderà di sapere la verità su sua madre. "Hai mentito, mia madre non è deceduta di tubercolosi", dirà il ragazzo, "Voglio sapere com'è andata". Ricardo sarà piuttosto infastidito dall'arroganza con cui suo figlio chiederà spiegazioni, ma Santos non mollerà. "A Romulo hai detto che è morta di appendicite, me lo ha detto Petra", dirà il ragazzo a Ricardo. Il maggiordomo rimprovererà il figlio per l'importanza che attribuisce alla governante. Tra padre e figlio nascerà un litigio, ma Santos non avrà nessuna spiegazione da Ricardo.

Quest'ultimo andrà via dicendo che lui è sempre stato sincero e che certamente Petra si è sbagliata.

Ayala furioso con Margarita: "Mi hai mancato di rispetto"

Nella puntata de La Promessa di giovedì 5 giugno, Pelayo deciderà di affrontare la realtà e chiederà a Catalina di parlare con Adriano. Il conte avrà bisogno di fare chiarezza, dopo aver saputo che la sua fidanzata aspetta un figlio dal mezzadro. Nel frattempo, Margarita deciderà di rimandare la prova del vestito, perché sarà ancora molto scossa dagli ultimi avvenimenti in famiglia. La donna spiegherà a Martina che la dichiarazione di Manuel a Jana e il suo arresto non la fanno stare tranquilla. La ragazza comprenderà le ragioni di sua madre, ma Ayala non sarà affatto felice di questa decisione.

L'uomo sarà furioso con Margarita, perché riterrà poco serio rimandare l’appuntamento per la prova del vestito. "Stai mancando di rispetto alla gente che si occupa del matrimonio e anche a me", dirà il conte. Margarita, però, non gli chiederà scusa e sarà delusa dalla scarsa sensibilità del suo futuro marito.

Le bugie di Ricardo e l'affetto di Petra per Santos

Nelle puntate precedenti, Ricardo ha intimato a Petra di stare lontana da suo figlio. Tra la governante e Santos è nato un legame molto forte e Ricardo ne è geloso. Il maggiordomo non riesce a costruire un rapporto d'affetto con suo figlio e teme che Petra possa avere una cattiva influenza su Santos. Nelle scorse puntate, Ricardo ha detto a Romulo che sua moglie è morta a causa di un'appendicite e da questo è emerso che l'uomo sta mentendo.

Santos, infatti, conosce un'altra versione della morte di sua madre e vuole sapere la verità. Anche in questa occasione, il ragazzo si è rivolto di nuovo a Petra. Quest'ultima vede in Santos il figlio perduto in giovane età, Feliciano, e per questo è sempre pronta a sostenerlo.